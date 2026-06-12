Tekoäly-PC suorituskyky ei riipu vain prosessorista, grafiikkapiiristä tai NPU-kiihdyttimestä. Kun paikalliset kielimallit ja tekoälyagentit kasvavat, pullonkaulaksi voi nousta myös tallennus. Silicon Motion vastaa tähän uudella SM2524XT-ohjainpiirillä, joka on suunnattu PCIe Gen5 -SSD-levyihin.
SM2524XT on ilman erillistä DRAM-välimuistia toimiva SSD-ohjain. Se on tarkoitettu erityisesti tekoälypäättelyyn ja niin sanottuihin KV-välimuistikuormiin. KV-välimuistiin tallennetaan kielimallin aiemmin laskemaa dataa, jotta mallin ei tarvitse käsitellä kaikkea uudelleen jokaisen vastauksen yhteydessä.
Silicon Motionin mukaan juuri tämä muuttaa SSD roolia tekoäly-PCä. Perinteisessä kuluttajakäytössä on korostettu ennen kaikkea peräkkäislukua ja -kirjoitusta. Tekoälykuormissa tärkeämmäksi nousevat pienet, hajanaiset ja viiveherkät satunnaisoperaatiot. Niitä syntyy erityisesti silloin, kun paikallinen kielimalli käsittelee pitkiä kehotteita tai agenttimaisia tehtäviä.
Uusi ohjain tukee PCIe Gen5 x4 -liitäntää ja NAND-rajapinnan nopeuksia 4800 megasiirtoon sekunnissa. Silicon Motion lupaa peräkkäislukunopeudeksi enintään 14 gigatavua sekunnissa. Satunnaissuorituskyvyssä yhtiö nostaa esiin jopa 2,5 miljoonan IOPS-lukeman, jonka se sanoo olevan suunnattu erityisesti tekoälypäättelyn ja KV-välimuistin tarpeisiin.
Piiri valmistetaan TSMC 6 nanometrin prosessilla. Silicon Motionin mukaan SM2524XT tarjoaa edelliseen sukupolveen verrattuna jopa 25 prosenttia paremman suorituskyvyn wattia kohti. Myös satunnaissuorituskyvyn kerrotaan paranevan enimmillään 25 prosenttia.
Ohjaimen tekniikoihin kuuluvat Silicon Motionin SCA eli Separated Command Address, kehittynyt FTL-aikataulutus sekä NANDXtend LDPC -virheenkorjaus. Näillä pyritään parantamaan rinnakkaista datankäsittelyä, vähentämään viivepiikkejä ja pitämään suorituskyky tasaisena pitkissä tekoälykuormissa.