Suomalaisen Donut Labin akkuteknologia on joutunut uudenlaisen kritiikin kohteeksi. Puolen miljoonan tilaajan Ziroth-kanavaa ylläpitävä mekatroniikan tohtori Ryan Hughes väittää, että yhtiön VTT:llä testauttama kenno oli todellisuudessa tavallinen litiumioniakku eikä Donut Labin esittelemä uudenlainen kiinteäelektrolyyttikenno.
Hughes kertoo käyttäneensä kuukausia asian selvittämiseen. Hänen mukaansa hän on keskustellut sekä alan asiantuntijoiden, sisäpiirilähteiden että toimittajien kanssa.
Donut Lab nousi alkuvuonna otsikoihin esitellessään akkuteknologian, jonka energiatiheydeksi ilmoitettiin 400 wattituntia kilogrammaa kohden. Yhtiö kertoi myös akun kestävän jopa 100 000 lataussykliä ja latautuvan viidessä minuutissa.
Kun väitteitä alettiin epäillä, Donut Lab viittasi todisteena VTT:n suorittamiin testeihin, joiden tuloksia julkaistiin vaiheittain yhtiön omalla YouTube-kanavalla.
Hughesin mukaan testattu kenno ei kuitenkaan ollut uudenlainen kiinteäelektrolyyttikenno. Hänen mukaansa sekä kennon jännitekäyrä että laajenemiskäyrä viittaavat tavalliseen litiumioniakkuun.
Väitettä tukevat Hughesin mukaan useat alan asiantuntijat. Hän nimeää videollaan muun muassa Fraunhofer-instituutin Julian Zahnowin, Justus-Liebig-yliopiston Joachim Sannin, Leonan Tom Bötticherin sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun Juho Heiskan.
Hughesin mukaan väitetyn huijauksen taustalta löytyy saksalainen CT-Coatings, joka on markkinoinut kiinteäelektrolyyttikennoja poikkeuksellisilla suorituskykylupauksilla. Hänen mukaansa myös ruotsalainen Holyvolt ja suomalainen Nordic Nano ovat voineet tulla harhaanjohdetuiksi.
Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Donut Labin väitteitä kyseenalaistetaan. Helsingin Sanomien aiemman artikkelin yhteydessä Donut Lab kiisti syyllistyneensä rikoksiin tai sijoittajien harhauttamiseen. Myös Nordic Nano ilmoitti seisovansa aiemmin julkaistujen tietojen takana.
Lähde: Elektroniktidningen