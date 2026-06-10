Tekoälysovellusten ja reunalaskennan kasvu on nostanut COM-HPC:n viime vuosina vahvasti esiin, mutta markkinadata kertoo vanhan standardin pitävän edelleen pintansa. Vuonna 2025 lähes puolet kaikista Computer-on-Module-moduuleista perustui edelleen COM Express -standardiin.
Computer-on-Module-markkina kasvaa tasaisesti teollisuusautomaation, lääketieteellisten laitteiden, liikenteen ja reunalaskennan vetämänä. Samalla markkinoille on noussut uusia standardeja, joista erityisesti COM-HPC on saanut paljon huomiota tekoälylaskentaan soveltuvana alustana.
Tästä huolimatta COM Express säilytti asemansa ylivoimaisesti suosituimpana moduulistandardina. Markkinatutkimusyhtiö Fortune Business Insightsin mukaan COM Expressin osuus kaikista COM-moduuleista oli viime vuonna 47,4 prosenttia.
COM Expressin vahvuutena on pitkä elinkaari ja laaja ekosysteemi. Standardi tukee tehokkaita suorittimia, nopeita väyliä ja suuria muistimääriä, minkä vuoksi se riittää edelleen valtaosaan teollisuuden sulautetuista sovelluksista.
Uudempi COM-HPC tarjoaa enemmän PCIe-kaistoja, suurempia muistimääriä ja korkeamman tehobudjetin. Sitä tarvitaan etenkin tekoälykiihdyttimien, reunapalvelimien ja muiden suorituskykyä vaativien järjestelmien yhteydessä. Kasvusta huolimatta standardi ei kuitenkaan vielä ole haastanut COM Expressin asemaa markkinoiden työjuhtana.
Koko maailman COM-markkinan arvoksi arvioidaan noin 1,8 miljardia dollaria vuonna 2025. Markkinan ennustetaan kasvavan seuraavan vuosikymmenen aikana useiden miljardien dollarien kokoluokkaan, kun automaatio, robotiikka ja edge AI lisäävät sulautetun laskennan tarvetta.
COM Expressin vahva markkinaosuus osoittaa, että sulautetuissa järjestelmissä suorituskyvyn lisäksi arvostetaan yhteensopivuutta, pitkää saatavuutta ja mahdollisuutta päivittää prosessoritehoa ilman koko laitteiston uudelleensuunnittelua. Juuri näissä ominaisuuksissa kaksikymmentä vuotta vanha standardi näyttää edelleen olevan vaikeasti lyötävissä.