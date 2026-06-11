Tulevaisuuden PC jäähdyttää itsensä ionituulella

Tietokoneiden jäähdytys on perustunut pyöriviin tuulettimiin vuosikymmeniä. Yhdysvaltalainen Ventiva uskoo seuraavan sukupolven kannettavien ja minitietokoneiden käyttävän niiden sijaan ionituulta, jossa ilmavirta syntyy sähkökentän avulla ilman liikkuvia osia. Nyt yhtiö on aloittanut yhteistyön ASUSin kanssa selvittääkseen, soveltuuko tekniikka tuleviin AI-PC- ja NUC-järjestelmiin.

Computex 2026 -messuilla julkistettu yhteistyö ei vielä tarkoita tuotteita markkinoille. ASUSin mukaan kyse on prototyyppien kehittämisestä ja teknisestä arvioinnista, jonka tavoitteena on selvittää, millaisia mahdollisuuksia Ventivan ionijäähdytys tarjoaa tulevien AI-PC- ja minitietokoneiden suunnittelussa.

Varsinainen uutinen piilee kuitenkin itse teknologiassa. Ventivan mukaan sen ionijäähdytys pystyy poistamaan jopa 100 watin lämpökuorman ilman mekaanisia tuulettimia. Luku on merkittävä, sillä aiemmat ionituuleen perustuvat ratkaisut ovat jääneet lähinnä tutkimusprojekteiksi tai hyvin pienitehoisiin sovelluksiin. Sadan watin taso riittää jo moniin kannettaviin tietokoneisiin, NUC-luokan minitietokoneisiin ja uusiin tekoälylaskentaan tarkoitettuihin AI-PC-järjestelmiin.

Ventivan ratkaisu perustuu elektrohydrodynaamiseen virtaukseen eli EHD-ilmiöön (electrohydrodynamic flow). Korkeajännitteinen sähkökenttä ionisoi ilmamolekyylejä ja kiihdyttää niitä kohti vastakkaista elektrodia. Liikkuvat ionit vetävät ympäröivää ilmaa mukaansa, jolloin syntyy ilmavirta ilman moottoreita, laakereita tai pyöriviä siipiä. Yhtiö kutsuu ilmiötä ionituuleksi.

Koska järjestelmässä ei ole liikkuvia osia, se toimii käytännössä äänettömästi eikä aiheuta värinää. Ventivan mukaan ratkaisu mahdollistaa myös perinteisiä puhaltimia ohuemmat rakenteet. Yhtiön jäähdytysmoduulit voidaan sijoittaa suoraan lämpöä tuottavien komponenttien, kuten suorittimen, muistien tai tehonsyötön läheisyyteen.

Tekoälykuormien yleistyminen kasvattaa tietokoneiden lämpöongelmia. Vaikka suorittimien laskentateho kasvaa nopeasti, laitteiden koko pienenee jatkuvasti. Samalla perinteiset tuulettimet vievät arvokasta piirilevytilaa ja rajoittavat järjestelmien suunnittelua. Ventivan mukaan ionituuleen perustuva jäähdytys voi tarjota uudenlaisen tavan hallita lämpöä erityisesti kompakteissa AI-järjestelmissä.

ASUS esittelee Computexissa NUC-demolaitetta, jossa Ventivan teknologiaa käytetään tulevien lämpöratkaisujen tutkimiseen. Yhtiöt eivät ole kertoneet aikataulua mahdollisille kaupallisille tuotteille.

Jos tekniikka osoittautuu käytännössä yhtä tehokkaaksi kuin laboratorioissa, tietokoneala saattaa olla siirtymässä kohti ensimmäistä merkittävää jäähdytysteknologian muutosta vuosikymmeniin. Tulevaisuuden PC:ssä ilmavirtaa ei välttämättä enää tuotakaan tuuletin, vaan sähkökentän synnyttämä ionituuli.