Sulautettujen järjestelmien peruslogiikka on muuttumassa nopeasti. Digi tuo nyt markkinoille ConnectCore 95 SMARC -moduulin, joka ei ole enää pelkkä laskentayksikkö vaan valmis edge-pilvialusta – mukana tulevat suoraan tietoturva, etähallinta ja pilvipalvelut. Suomessa ratkaisua tuo maahan Mespek.
Uutuus perustuu NXP:n i.MX 95 -prosessoriin, mutta varsinainen muutos ei ole suorituskyvyssä. Digi paketoi samaan moduuliin koko laitteen elinkaaren hallinnan: valmiit pilvipalvelut, OTA-päivitykset, tietoturvakehykset ja analytiikan. Käytännössä laitevalmistaja saa käyttöönsä suoraan edge-to-cloud-arkkitehtuurin ilman, että sitä tarvitsee rakentaa itse.
Tämä näkyy erityisesti tietoturvassa. Moduuli on suunniteltu täyttämään EU:n Cyber Resilience Act -vaatimuksia, ja siihen kuuluu valmiiksi mekanismeja haavoittuvuuksien seurantaan, ohjelmistopäivityksiin ja laitteen koko elinkaaren aikaiseen suojaamiseen . Kun regulaatio kiristyy, tällaiset ominaisuudet siirtyvät nopeasti lisäarvosta perusvaatimukseksi.
Teknisesti ConnectCore 95 edustaa modernia edge-AI-alustaa. i.MX 95 tuo mukanaan jopa kuusi Cortex-A55-ydintä, erillisen neuroverkkokiihdyttimen sekä laajat liitännät, kuten 10 gigabitin Ethernetin, TSN-tuet ja CAN-väylät . Wi-Fi 6E -yhteydet ja esisertifioidut radiot helpottavat langattomien tuotteiden kehitystä.
Oleellista on kuitenkin integraation taso. Digi yhdistää laitteiston, Linux-ohjelmistoalustan ja pilvipalvelut yhdeksi kokonaisuudeksi, joka mahdollistaa laitteiden käyttöönoton, valvonnan ja päivitykset suoraan verkon yli. Tämä lyhentää kehitysaikaa ja siirtää vastuuta valmistajalta alustatoimittajalle.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että sulautettujen laitteiden kehitys siirtyy kohti samaa mallia kuin pilvipalveluissa. Rautaa ei enää osteta erillisenä komponenttina, vaan osana jatkuvaa palvelua. Digi ConnectCore 95 on tästä kehityksestä yksi selkeimmistä esimerkeistä.