Tekoäly-yhtiö OpenAI suunnittelee omaa älypuhelinpiiriä yhdessä Qualcommin ja MediaTekin kanssa. Tavoite on kunnianhimoinen: jopa 300–400 miljoonan puhelimen vuosivolyymit ja suora haaste Applen iPhonelle.
Analyytikko Ming-Chi Kuon mukaan OpenAI on siirtämässä fokustaan erillisistä AI-laitteista takaisin älypuhelimeen. Yhtiö haluaa rakentaa koko pinon itse sirusta käyttöliittymään Applen vertikaalisen integraation mallia seuraten.
Keskeinen ajatus on muuttaa älypuhelin sovellusalustasta jatkuvasti toimivaksi tekoälyagentiksi. OpenAI:n visiosta perinteiset appit väistyvät, ja käyttäjän toimintaa ohjaa reaaliaikainen inferenssi, joka yhdistää laitteessa ajettavat mallit ja pilvilaskennan. Puhelin keräisi jatkuvasti dataa käyttäjän tilasta ja ympäristöstä, hallitsisi muistihierarkiaa ja ajaisi kevyemmät mallit paikallisesti, kun taas raskaampi laskenta siirtyisi pilveen.
Tämä edellyttää uutta piiriarkkitehtuuria, jossa AI-kiihdytys, sensorifuusio ja energiatehokas jatkuva prosessointi ovat keskiössä. Yhteistyö Qualcommin ja MediaTekin kanssa viittaa siihen, että OpenAI ei rakenna kaikkea tyhjästä, vaan nojaa olemassa olevaan mobiilipiiriosaamiseen.
Valmistuskumppaniksi povataan kiinalaista Luxsharea. Laitteen speksien arvioidaan valmistuvan vuoden 2026 lopulla tai alkuvuonna 2027.
Jos hanke etenee suunnitellusti, vaikutukset markkinaan voivat olla merkittäviä. OpenAI ei enää tyytyisi olemaan pelkkä ohjelmisto- ja mallitoimittaja, vaan nousisi suoraan kilpailemaan laite-ekosysteemeissä – alueella, jota Apple on hallinnut tiukasti omalla siru-, laite- ja ohjelmistointegraatiollaan.
Kysymys kuuluu, onko jatkuva, agenttipohjainen tekoälykokemus riittävän suuri muutos, että käyttäjät ovat valmiita vaihtamaan ekosysteemiä. Älypuhelimesta on tulossa AI-alusta ja seuraava iso taistelu käydään sen ytimen, prosessorin, ympärillä.