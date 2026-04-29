Bittium paransi alkuvuonna sekä liikevaihtoaan että kannattavuuttaan, mutta kasvu tuli lähes yksinomaan puolustusliiketoiminnasta. Samalla yhtiön tilauskanta nousi ennätystasolle, mikä antaa näkyvyyttä loppuvuoteen. Kehitys paljastaa kuitenkin liiketoiminnan selkeän painopisteen siirtymän.
Bittiumin liikevaihto kasvoi tammi–maaliskuussa 10,2 prosenttia 21,3 miljoonaan euroon, ja liikevoitto yli kolminkertaistui 1,5 miljoonaan euroon. Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus nousi jo lähes kahteen kolmasosaan, mikä näkyi suoraan kannattavuuden paranemisena. Samalla palveluliiketoiminta supistui, erityisesti tuotekehityspalveluissa, joissa kysyntä heikkeni valmistavan teollisuuden vaisun markkinan vuoksi.
Suurin ajuri oli Defence & Security -segmentti, jonka liikevaihto kasvoi yli 24 prosenttia. Segmentti tuotti myös valtaosan uusista tilauksista, ja koko konsernin tilauskanta nousi 92,5 miljoonaan euroon, mikä on yhtiön historian korkein taso. Lukema antaa vahvan pohjan loppuvuodelle, vaikka puolustuskauppojen ajoittuminen aiheuttaa edelleen kvartaalikohtaista vaihtelua.
Keskeinen yksittäinen tekijä on yhteistyö espanjalaisen Indra Group kanssa. Bittium toimittaa ohjelmistoradioteknologiaansa ja siihen liittyviä siirto- ja kehityspalveluja noin 20 miljoonan euron tilauksella. Malli, jossa teknologiaa lisensoidaan ja siirretään paikallisille toimijoille, avaa yhtiölle pääsyn markkinoille, joihin suora vienti olisi vaikeampaa.
Puolustussektorin veto näkyy myös strategisissa valinnoissa. Bittium rakentaa aktiivisesti kumppanuuksia, joissa sen taktiset viestintäratkaisut yhdistetään muiden toimijoiden järjestelmiin, kuten pitkän kantaman radioihin ja droonientorjuntaan. Lisäksi NATO-yhteistyö tietoturvaratkaisuissa vahvistaa asemaa korkean turvatason viestinnässä.
Medical-liiketoiminta kasvoi maltillisemmin, vajaat 10 prosenttia, pitkälti yksittäisten asiakastoimitusten ja jakeluverkoston laajentumisen ansiosta. Kannattavuus parani rakennejärjestelyjen seurauksena, mutta segmentin rooli kokonaisuudessa jäi selvästi puolustusta pienemmäksi.
Heikoin lenkki oli Engineering Services, jossa liikevaihto laski yli neljänneksen ja tulos painui tappiolle. Yhtiö hakee nyt kasvua samasta suunnasta kuin muu liiketoiminta eli puolustusteollisuudesta, mikä korostaa koko konsernin riippuvuutta sektorista.