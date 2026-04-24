– Haluamme olla tekoälyn hyödyntämisen edelläkävijöitä, ja se vaatii luottamuksen rakentamista asiakkaiden suuntaan. Pelkkä yrityksen oma lupaus ei enää riitä, sanoo Julius Manni. Vincit on saanut ensimmäisenä Suomessa akkreditoidun ISO/IEC 42001 -sertifikaatin.
Vincit on ottanut etumatkaa tekoälyn sääntelyssä saamalla akkreditoidun ISO/IEC 42001 -sertifikaatin. Kyse on tekoälyn hallintajärjestelmästä, joka määrittelee, miten AI-ratkaisuja kehitetään, otetaan käyttöön ja valvotaan koko niiden elinkaaren ajan.
Sertifikaatin erityinen painoarvo tulee akkreditoinnista. Se tarkoittaa, että myös sertifiointiprosessi on auditoitu kansainvälisiä kriteerejä vasten. Sertifioinnin myönsi DNV.
Käytännössä ISO/IEC 42001 tuo tekoälyyn samanlaisen hallintamallin kuin mitä ISO 27001 tekee tietoturvassa. Se pakottaa organisaation määrittelemään riskit, prosessit ja vastuut – ja ennen kaikkea näyttämään ne toteen.
Ajoitus on keskeinen. EU AI Act etenee vaiheittain, ja seuraava merkittävä kiristys tulee elokuussa 2026. Silloin korostuvat erityisesti korkean riskin tekoälyjärjestelmien riskienhallinta ja laadunvarmistus.
Tässä kontekstissa ISO/IEC 42001 toimii käytännön työkaluna sääntelyn täyttämiseen. Yrityksille se on myös signaali markkinaan, ettei tekoäly ole enää kokeilua, vaan auditoitua ja hallittua liiketoimintaa.
Iso kuva on muuttumassa nopeasti. Tekoälyssä kilpailu ei ratkea pelkällä suorituskyvyllä, vaan sillä, kuka pystyy osoittamaan toimintansa luotettavuuden. Vincit yrittää nyt ottaa tässä kisassa etumatkaa.