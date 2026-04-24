Sulautettujen järjestelmien suunnittelu jakautuu yhä selvemmin korkean tason ohjelmointiin ja erilliseen logiikkasuunnitteluun. DigiKeyn ja Microchipin webinaari pyrkii avaamaan tätä rajaa käytännön esimerkkien kautta. Aihe on ajankohtainen erityisesti, kun FPGA- ja mikro-ohjainmaailmat lähentyvät opetuksessa ja prototyypityksessä.
Suomalaisttain osuvasti vappuaattona järjestettävä webinaari keskittyy yhteen keskeiseen kysymykseen sulautettujen suunnittelussa: milloin pelkkä ohjelmistotaso riittää ja milloin tarvitaan erillistä laitteistologiikkaa. Tarkastelussa ovat CircuitPython nopeaan kehitykseen ja Verilog FPGA-tason toteutuksiin.
Tämä jako ei ole uusi, mutta sen merkitys korostuu, kun kehitystyö siirtyy yhä nopeampaan prototypointiin. Korkean tason kielet kuten CircuitPython mahdollistavat toimivan demon ilman raskasta työkaluketjua, kun taas Verilogilla voidaan siirtyä suorituskykyyn ja deterministiseen toimintaan, jota mikrokontrolleri ei aina tarjoa.
Webinaarin painopiste on suunnittelupäätöksissä ja kehityspolussa aloittelevasta tekijästä kohti monimutkaisempia toteutuksia. Kohderyhmä on selvästi opiskelijoissa ja uusissa kehittäjissä, ei kokeneissa FPGA-suunnittelijoissa.
Mielenkiintoinen yksityiskohta on Microchipin veryVERILOG Mini FPGA -kehitysalustan esittely. Ajatus yhdistää mikrokontrolleriohjelmointi ja konfiguroitava logiikka samaan oppimisympäristöön heijastaa laajempaa trendiä, jossa laitteisto- ja ohjelmistosuunnittelun raja pyritään tekemään läpäisevämmäksi jo koulutusvaiheessa.
Lue lisää täällä.