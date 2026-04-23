Nokia on siirtymässä selvästi uuteen vaiheeseen. Yhtiön kasvu ei enää perustu perinteisiin mobiiliverkkoihin, vaan kuitupohjaiseen dataliikenteeseen ja tekoälyinfrastruktuuriin.
Yhtiön tuore tulos kertoo muutoksesta konkreettisesti. Optical Networks -liiketoiminta kasvoi 20 prosenttia ja AI- sekä pilvipalveluasiakkaiden liikevaihto peräti 49 prosenttia. Samalla radioverkkojen kasvu jäi käytännössä nollaan. Painopiste on siirtynyt.
Ensimmäisen vuosineljänneksen luvut tukevat käännettä. Nokia kasvatti vertailukelpoista liikevaihtoaan 4 prosenttia ja paransi kannattavuuttaan selvästi: bruttomarginaali nousi 45,5 prosenttiin ja liikevoittomarginaali 6,2 prosenttiin. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 54 prosenttia 281 miljoonaan euroon, ja vapaa kassavirta oli vahva 0,6 miljardia euroa. Samalla verkkoinfrastruktuuri – erityisesti optiset verkot – nousi kasvun veturiksi, kun taas mobiiliverkot pysyivät käytännössä ennallaan.
Taustalla on yksinkertainen mutta raju muutos: tekoäly kasvattaa datamääriä nopeammin kuin mikään aiempi teknologiasykli. Tämä pakottaa investoimaan verkkojen “raaka-aineeseen” eli kuituun ja optiseen siirtoon. Nokian mukaan uudet optiset ratkaisut voivat leikata asiakkaiden kokonaiskustannuksia jopa 70 prosenttia, mikä tekee niistä keskeisen osan AI-datakeskusten rakentamista.
Keskeinen rooli tässä siirtymässä on uusilla optisten verkkojen DSP-piireillä. Nokia esitteli OFC 2026 -tapahtumassa neljän sirun perheen, joka kattaa eri käyttötapaukset datakeskusten sisäisestä liikenteestä pitkän matkan runkoverkkoihin. Käytännössä kyse on siitä, että sama teknologia skaalataan jättimäisistä datakeskuksista globaaleihin kuituverkkoihin.
Optinen kerros on noussut kriittiseksi pullonkaulaksi. Laskentateho kasvaa nopeammin kuin verkkojen kapasiteetti, ja tätä kuilua yritetään kuroa umpeen optiikan avulla. Tämä selittää myös Nokian lisäävät investoinnit sekä tuotantokapasiteettiin että omiin fotoniikkakomponentteihin.
Pääjohtaja Justin Hotard oli kommenteissaan varsin tyytyväinen. - Kyse ei ole vain optisista verkoista, vaan Q1:llä näimme kasvua myös IP-verkoissa. Nyt odotamme 12-14 prosentin kasvua verkkoinfraan, Hotard kertoi. Hän sanoi olevansa hyvin tyytyväinen siihen, miten yhtiön roadmappia on onnistuttu muokkaamaan asiakkaiden odotuksiin.
Radioverkoissa Nokia esitteli Barcelonan Mobile World Congressissa uusia tuotteita, jotka ovat AI-natiiveja. Näiden laitteiden toimitukset alkavat vielä tämän vuoden aikana. Radioverkoissa liikevaihto ei kuitenkaan tänä vuonna kasva, Hotard myönsi.
Tekoälyn roolia Hotard pitää merkittävänä. – Tietysti tekoäly parantaa tehokkuuttamme ylipäätään, mutta AI-RAN on erittäin mielenkiintoinen kehityskulku.