Nokia aikoo irrottaa Bell Labsin avaruusviestintähankkeen Modul8:n itsenäiseksi yhtiöksi. Taustalla on tarve saada hankkeelle oma rahoitus- ja toimintamalli, jotta kuuhun ja muuhun avaruusympäristöön suunnitellut viestintäratkaisut saataisiin nopeammin tuotteiksi.
Nokian avaruusviestintään keskittyvä Modul8 on siirtymässä yhtiön sisäisestä hankkeesta omaksi yrityksekseen. Nokia on tehnyt Celestial Acquisition Corpin kanssa lopullisen sopimuksen, jonka tavoitteena on irrottaa Nokia Bell Labsin Space Communication Solutions -liiketoiminta itsenäiseksi yhtiöksi.
Kyse ei ole pelkästä brändimuutoksesta. Modul8:lle haetaan rakennetta, jossa se voi kerätä kasvupääomaa ja siirtää nykyisiä prototyyppejä ja kokeiluja kaupallisemmiksi tuotteiksi. Nokia jää tiedotteen mukaan merkittäväksi omistajaksi, joten irrotus ei tarkoita teknologisen yhteyden katkeamista Bell Labsiin.
Modul8 kehittää avaruusolosuhteisiin tarkoitettuja viestintä- ja laskentaratkaisuja, joihin kuuluu laitteistoja, ohjelmistoja ja palveluja. Sen näkyvin näyttö on maaliskuussa 2025 IM-2-lennolla käyttöön otettu matkapuhelinverkko Kuun pinnalla. Nokia kuvaa sitä ensimmäiseksi Kuussa operoiduksi mobiiliverkoksi.
Yhtiö tekee myös yhteistyötä Axiom Spacen kanssa. Modul8:n kuupinnan viestintäjärjestelmää on tarkoitus integroida Axiomin AxEMU-avaruuspukuun, jota kehitetään NASAn Artemis-ohjelman kuulentojen tarpeisiin.
Teknisesti kiinnostavaa on se, että Modul8 ei yritä rakentaa avaruuteen täysin erillistä viestintämaailmaa, vaan vie standardipohjaisia verkkoja Maan ulkopuolisiin ympäristöihin. Tämä kytkeytyy myös Nokian pitkän aikavälin NTN- ja 6G-ajatteluun, jossa satelliitit ja maanpäälliset verkot täydentävät toisiaan.
Kaupan on tarkoitus toteutua alkukesään mennessä, jos viranomaishyväksynnät ja muut tavanomaiset ehdot täyttyvät. Modul8:n merkitys riippuu lopulta siitä, syntyykö kuun, kiertoradan ja syvän avaruuden viestintäratkaisuista riittävän suuri markkina kaupallisille tuotteille eikä vain yksittäisille demonstraatioille.