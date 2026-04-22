Ruotsalaisen iLabs Electronicsin uusi Challenger+ RP2350 NB-IoT -kehityskortti lupaa jotain, mitä IoT-kehittäjät ovat pitkään halunneet: sensorisolmun, jonka voi käytännössä jättää kentälle kuukausiksi ilman huoltoa.
Kortti yhdistää Raspberry Pi -ekosysteemistä tutun RP2350-mikrokontrollerin ja valmiiksi sertifioidun NB-IoT-modeemin samaan pakettiin. Mukana on myös GNSS-paikannus, joten laite tietää itse missä on – ilman erillisiä lisämoduuleja.
Suurin huomio kiinnittyy virrankulutukseen. STMicroelectronicsin ST87M01-1301 NB-IoT -modeemi putoaa Power Saving Mode -tilassa vain 1,2 mikroampeeriin. Käytännössä tämä mahdollistaa sensorisolmun, joka herää mittaamaan, lähettää datan verkkoon ja palaa takaisin lepotilaan – ja tekee tätä kuukausia pienellä LiPo-akulla.
Jos laitteen pitää olla ajoittain tavoitettavissa, eDRX-tila nostaa kulutuksen noin viiteen mikroampeeriin, mutta mahdollistaa silti alasuuntaisen datan vastaanoton. Kyse on poikkeuksellisen pienitehoisesta tavasta käyttää mobiiliverkkoa.
Paikannuspuolella kortti tukee samanaikaista GPS- ja Galileo-vastaanottoa sekä A-GNSS:ää, jossa satelliittidata haetaan NB-IoT-yhteyden yli nopeaa paikannusta varten. Sisätiloissa sijainti voidaan arvioida Wi-Fi-tukiasemien perusteella ilman yhteyden muodostamista verkkoon.
Teknisesti kortti perustuu kaksiytimiseen RP2350-prosessoriin, jossa on Cortex-M33- ja RISC-V-ytimet jopa 150 megahertsin kellotaajuudella. Muistia on yhteensä 520 kilotavua SRAMia sekä 8 megatavua flashia ja PSRAMia.
NB-IoT-yhteys tukee LTE Cat NB2 -standardia (3GPP Release 15), ja tiedonsiirtonopeudet yltävät noin 127 kilobittiin sekunnissa alasuuntaan. Kortti on sertifioitu keskeisille taajuusalueille Euroopassa.
Kehittäjille tarjolla on laaja työkalutuki Arduinosta MicroPythoniin, mikä madaltaa kynnystä rakentaa nopeasti kenttäkäyttöön sopivia IoT-ratkaisuja.