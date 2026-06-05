– Tekoälyä vastaan organisaatiot tarvitsevat tekoälyä hyödyntävät havainnointikyvykkyydet puolustuksensa tueksi. Siksi olemme kehittäneet agenttipohjaisen SOC-palvelun, sanoo Advania Finlandin tietoturvaliiketoiminnasta vastaava johtaja Mats Palm.
Kyberhyökkäysten määrä ja nopeus kasvavat jatkuvasti, eikä perinteinen tietoturvavalvonta pysy enää kehityksen tahdissa. Advania Finland vastaa haasteeseen tuomalla markkinoille agenttipohjaisen SOC-palvelun, jonka tavoitteena on automatisoida yli 90 prosenttia tietoturvapoikkeamien käsittelystä. Palvelun kantava ajatus on kutistaa reagointiaika uhkiin minuuteista sekunteihin.
Palmin mukaan uusi palvelu ei ainoastaan tunnista uhkia, vaan pystyy myös käynnistämään vastatoimia automaattisesti. Ratkaisu perustuu integraatio- ja tekoälyautomaatioalustaan, joka kokoaa telemetriatietoa useista eri lähteistä, kuten XDR-ratkaisuista, identiteetinhallintajärjestelmistä ja palomuureista.
Kerätty data analysoidaan keskitetysti, minkä jälkeen agentit voivat ohjata tietoturvateknologioita niiden rajapintojen kautta. Näin uhkiin voidaan reagoida automaattisesti ilman ihmisen väliintuloa.
Agentit toimivat käytännössä kuten SOC-keskuksen eri asiantuntijat. Analyysiagentti arvioi havaintojen vakavuuden ja suodattaa pois virheellisiä hälytyksiä. Tutkinta-agentti selvittää poikkeaman juurisyitä ja vaikutuksia, kun taas vasteagentti vastaa tarvittavista toimenpiteistä.
- Tavoitteena on automatisoida yli 90 prosenttia kaikista tietoturvapoikkeamien käsittelystä. Tämä on mahdollista juuri siksi, että agentit pystyvät lähtökohtaisesti tekemään analyysin ja toimenpiteet päästä päähän, Palm kuvailee agenttien autonomista toimintaa.
Advanian mukaan uusi ratkaisu eroaa perinteisistä SOC-palveluista siinä, että se on suunniteltu alusta lähtien agenttisen tekoälyn ympärille. Palm korostaa, että tekoälyä on hyödynnetty tietoturvavalvonnassa jo pitkään, mutta yleensä osana yksittäisiä tietoturvatuotteita.
- Agentic SOC on rakennettu AI-natiiviksi suoraan perustuksista lähtien. AI-agenttien maturiteetti on jo erittäin hyvällä tasolla ja siksi pystymme automatisoimaan perinteiset SOC:n toiminnot yli 90-prosenttisesti, Palm sanoo.
Palvelun tavoitteena on myös parantaa näkyvyyttä organisaatioiden IT-ympäristöihin. Sen avulla voidaan havaita niin sanottua varjo-IT:tä eli hallitsemattomia laitteita ja palveluita, jotka jäävät usein perinteisen valvonnan ulkopuolelle.
Viime vuonna aloitettu kehitystyö on edennyt pilottivaiheesta kaupalliseen käyttöönottoon. Advania kertoo palvelun tulevan yleisesti saataville juhannuksen aikaan. Kohderyhmänä ovat erityisesti keskisuuret organisaatiot, jotka haluavat vahvistaa tietoturvaansa ilman laajaa omaa tietoturvaorganisaatiota.