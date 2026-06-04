Suomalainen Donut Lab tunnetaan kiinteän elektrolyytin akkuteknologiastaan, mutta yhtiön mukaan suurin muutos voi löytyä tuotannosta. Uudessa videossa Donut Lab esittelee valmistusmallin, jonka väitetään mahdollistavan gigawattiluokan tuotannon ilman perinteisiä akkutehtaita.
Tätä gigawattiluokan tehdas -väitettä on moni epäillyt ja aiheesta. Esimerkiksi kumppaniksi nimetyn Nordic Nano on uskottu aloittavan Donut Labin kennojen tuotannon Imatralla. Nyt Donut Lab siis kumosi kaikki huhut gigatehtaasta.
Yhtiön mukaan kiinteän elektrolyytin akkujen valmistus poikkeaa olennaisesti nykyisistä litiumioniakuista. Teknologiajohtaja Ville Piipon mukaan perinteinen akkutuotanto edellyttää erittäin kuivaa valmistusympäristöä, jossa sekä kosteus että happi on poistettu lähes kokonaan.
Yhtiön kehittämässä kiinteän elektrolyytin rakenteessa kosteus ei Piipon mukaan aiheuta vastaavia ongelmia. Tämän ansiosta valmistus voidaan toteuttaa tavallisessa teollisuusympäristössä ilman kalliita kuivahuoneita ja muita erikoistiloja.
Tuotantojohtaja Jarkko Aro arvioi tämän muuttavan akkuteollisuuden mittakaavaetuja merkittävästi. Hänen mukaansa tuotantolaitos voidaan perustaa lähes mihin tahansa soveltuvaan rakennukseen, kuten varastoon, logistiikkakeskukseen tai jopa entiseen vähittäiskaupan kiinteistöön. Kun erikoisrakennuksia ei tarvita, investointikustannukset pienenevät ja tuotannon monistaminen nopeutuu.
Donut Lab korostaa myös materiaaliketjunsa poikkeavan perinteisistä litiumioniakuista. Yhtiön mukaan raaka-aineita voidaan hankkia useilta toimittajilta eri puolilta maailmaa ilman riippuvuutta yksittäisistä maista tai toimitusketjuista. Tavoitteena on mahdollistaa tuotannon sijoittaminen lähelle asiakkaita eri mantereilla.
Videolla esitetyn mallin mukaan yksi merkittävimmistä säästöistä syntyy akun loppuvaiheen käsittelystä. Perinteisten litiumioniakkujen valmistuksessa kennot käyvät läpi niin sanotut forming- ja aging-vaiheet (ensilataus ja vanhennus), jotka voivat kestää päiviä ja joiden arvioidaan muodostavan jopa 30 prosenttia tuotantokustannuksista sekä vievän suuren osan tehtaan pinta-alasta. Donut Lab väittää pystyvänsä lyhentämään nämä vaiheet tunneiksi ja tulevaisuudessa jopa minuuteiksi.
Yhtiön tavoitteena ei kuitenkaan ole rakentaa perinteistä gigatehdasta. Sen sijaan Donut Lab kuvaa valmistusmallia hajautetuksi verkostoksi, jossa standardoitu kennon ydintuote valmistetaan keskitetysti ja viimeistellään asiakkaan tarpeisiin paikallisissa tuotantoyksiköissä. Donut Labin mukaan juuri tämä toimintamalli mahdollistaa yhtiön tavoitteleman yhden gigawattitunnin tuotantokapasiteetin jo kuluvan vuoden aikana.