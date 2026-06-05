PCI Express 7.0 -väylän käyttöönotto on ottanut uuden askeleen eteenpäin. Anritsu on julkistanut MP1900A-signaalinlaatuanalysaattoriinsa uuden vastaanotintestauksen ratkaisun, joka tukee PCIe 7.0 -standardin mukaisia jopa 128 miljardin siirron sekuntinopeuksia (128 GT/s).
PCIe 7.0 kaksinkertaistaa tiedonsiirtonopeuden edelliseen PCIe 6.0 -sukupolveen verrattuna. Uusi standardi on suunniteltu erityisesti tekoälypalvelimien, datakeskusten ja muiden erittäin suurta kaistanleveyttä vaativien järjestelmien tarpeisiin.
Anritsun ratkaisu tuottaa vastaanotintesteissä käytettäviä kuormitettuja testisignaaleja, joihin voidaan lisätä kohinaa ja jitteriä. Lisäksi järjestelmä automatisoi sekä testisignaalien kalibroinnin että taajuusvärinän sietokyvyn mittauksen yhteistyökumppaneiden reaaliaikaoskilloskooppien avulla.
Valmistajan mukaan automaatio vähentää merkittävästi testaajien työmäärää tilanteessa, jossa nopeuksien kasvu tekee mittauksista ja standardienmukaisuuden varmistamisesta jatkuvasti aiempaa monimutkaisempaa.
MP1900A on bittivirhesuhteen mittaukseen tarkoitettu BERT-testialusta, jota käytetään useiden nopeiden rajapintojen vastaanotintestaukseen. PCI Expressin lisäksi laite tukee muun muassa USB-, Thunderbolt-, DisplayPort- ja 800 gigabitin Ethernet -rajapintoja.
Anritsu osallistuu myös PCI-SIG-järjestön standardointityöhön. Yhtiön mukaan uusi ratkaisu tukee tulevia PCIe 7.0 -sertifiointitestejä ja auttaa laitevalmistajia varmistamaan tuotteidensa yhteensopivuuden jo suunnittelun alkuvaiheessa.