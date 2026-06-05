Emoji näyttää käyttäjälle harmittomalta kuvakkeelta, mutta tekoälylle se voi olla jotain aivan muuta. Fortinetin tietoturvatutkija Aamir Lakhani varoittaa uudesta hyökkäystekniikasta, jossa emoji-jonoja käytetään suurten kielimallien turvallisuusmekanismien kiertämiseen.
Fortinetin Security Day -tapahtumassa esitelty Emoji Smuggling -tekniikka hyödyntää sitä, että emojit eivät ole kuvia vaan Unicode-symboleita. Suuret kielimallit käsittelevät niitä osana tekstisyötettä, mutta eri ohjelmistokomponentit voivat tulkita niitä eri tavoin.
Lakhanin mukaan emoji-jonoja voidaan käyttää haitallisten promptien piilottamiseen siten, että turvallisuussuodattimet eivät tunnista niitä. Tämän seurauksena kielimalli voi käsitellä sisältöä, jonka olisi pitänyt jäädä estetyksi.
Tekniikka liittyy laajempaan ongelmaan, jossa hyökkääjät pyrkivät manipuloimaan tekoälymallien toimintaa syötteiden avulla. Perinteisten ohjelmistohaavoittuvuuksien sijaan kohteena on itse kielimallin tapa tulkita käyttäjän antamaa sisältöä.
Lakhanin mukaan emoji-ketjuilla voidaan myös kasvattaa mallin käsittelemien tokenien määrää. Tämä voi häiritä päättelyä, kuormittaa konteksti-ikkunaa ja johtaa tilanteisiin, joissa mallin käyttäytyminen poikkeaa suunnitellusta.
Tekoälyn turvallisuus on vielä nuori tutkimusalue, ja uusia hyökkäystapoja löytyy jatkuvasti. Emoji Smuggling osoittaa, että jopa näennäisen viattomat symbolit voivat muodostua ongelmaksi, kun tekoälyä käytetään yhä laajemmin liiketoimintasovelluksissa ja autonomisissa agenteissa.