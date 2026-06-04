3GPP:n Release 18 -määrityksiin lisätty Lower Layer Triggered Mobility (LTM) nopeuttaa 5G-verkon solunvaihtoja merkittävästi. Uuden menetelmän tavoitteena on lyhentää yhteyskatkoksia erityisesti XR-sovelluksissa, teollisuusverkoissa ja muissa viiveherkissä palveluissa.
Kun käyttäjä liikkuu verkossa, päätelaite joutuu jatkuvasti siirtymään tukiaseman tai solun alueelta toiselle. Nykyisissä 5G-verkoissa solunvaihto käynnistetään yleensä tukiaseman lähettämällä RRC-ohjausviestillä. Menettely toimii hyvin, mutta aiheuttaa tyypillisesti 50–90 millisekunnin mittaisen palvelukatkoksen.
Release 18:ssa käyttöön otettava Lower Layer Triggered Mobility muuttaa toimintatapaa. Solunvaihto voidaan käynnistää alemmilla protokollatasoilla hyödyntämällä päätelaitteen tekemiä radiomittauksia. Päätelaite pystyy valmistautumaan kohdesoluun jo etukäteen, mikä nopeuttaa siirtymää ja vähentää signaalointia.
Parannus on tärkeä erityisesti uusille 5G Advanced -sovelluksille. Esimerkiksi laajennetun todellisuuden palvelut, teollisuuden reaaliaikaiset ohjausjärjestelmät ja muut aikakriittiset sovellukset kärsivät jo lyhyistäkin yhteyskatkoista.
Japanilainen Anritsu kertoo nyt tukevansa ensimmäisten joukossa uuden LTM-ominaisuuden standardinmukaisia testitapauksia 5G NR Mobile Device Test Platform ME7834NR -testialustallaan. Yhtiön mukaan tämä auttaa laitevalmistajia ja operaattoreita varmistamaan Release 18 -ominaisuuksien yhteentoimivuuden ja nopeuttamaan niiden kaupallista käyttöönottoa.
Anritsun Mobile Solutions Divisionin johtajan Daizaburo Yokoon mukaan LTM mahdollistaa aiempaa nopeammat ja luotettavammat solunvaihdot, joita tulevat viiveherkät 5G-palvelut edellyttävät. Hänen mukaansa uusi tekniikka vähentää katkoksia, pienentää signaalointikuormaa ja parantaa käyttökokemusta erityisesti tilanteissa, joissa päätelaite liikkuu nopeasti verkon alueella.
LTM kuuluu 5G Advancedin keskeisiin liikkuvuusparannuksiin, joiden tavoitteena on valmistella nykyisiä 5G Standalone -verkkoja entistä vaativampiin sovelluksiin ja tulevaisuuden 6G-palveluihin.