Suomen 2G- eli GSM-verkot suljetaan vuoden 2029 lopussa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) varoittaa, että monet paloilmoittimet, hälytysjärjestelmät, turvapuhelimet ja muut turvallisuuskriittiset järjestelmät käyttävät edelleen yksinomaan 2G-yhteyksiä. Jos laitteita ei päivitetä ajoissa, seurauksena voi olla vakavia häiriöitä turvallisuusjärjestelmien toiminnassa.
GSM-verkkojen sulkeminen perustuu valtioneuvoston joulukuussa 2023 tekemään päätökseen, jonka mukaan teleyritysten velvollisuus ylläpitää 2G-teknologiaa päättyy vuoden 2029 lopussa. Tämän jälkeen operaattorit voivat siirtää käytössä olevat taajuudet uudempien 4G- ja 5G-verkkojen käyttöön.
SPEKin mukaan erityisen tärkeää on tunnistaa hyvissä ajoin ne järjestelmät, joiden toiminta on edelleen 2G-verkon varassa. Kyse ei ole ainoastaan hälytyksiä välittävistä laitteista, vaan myös esimerkiksi porttien ja ovien ohjauksista, etävalvontalaitteista sekä erilaisista varayhteyksistä.
– Hälytyksiä tai valvontatietoja välittävien laitteiden lisäksi kyse on esimerkiksi siitä, toimivatko porttien tai ovien ohjaukset hälytystilanteessa, muistuttaa SPEKin palontorjuntatekniikan asiantuntija Lauri Lehto.
Monissa kiinteistöissä käytetään edelleen 2G-yhteyksiä esimerkiksi paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoissa, hälytysjärjestelmissä, turvapuhelimissa sekä paikannus- ja seurantalaitteissa. Myös erilaiset huoltoon, etähallintaan ja valvontaan liittyvät yhteydet voivat edelleen perustua GSM-verkkoon.
SPEKin mukaan ongelmana on se, että kaikkia 2G-riippuvuuksia ei välttämättä tunnisteta. Osa järjestelmistä on voinut jäädä vuosien aikana toimimaan taustalle ilman, että niiden yhteystekniikkaan on kiinnitetty huomiota.
– Haasteena on, että eri järjestelmien valvonta-, hälytys- ja ohjaustietoja on voinut jäädä 2G-verkkojen varaan ilman, että asiaa on tunnistettu. Nyt laitteet tulisi tunnistaa ja yhteydet päivittää, Lehto toteaa.
SPEK muistuttaa, että vastaavia ongelmia havaittiin jo 3G-verkkojen alasajon yhteydessä vuonna 2024. Osa pelkästään 3G:tä tukeneista laitteista siirtyi käyttämään 2G-verkkoa, minkä vuoksi niiden toiminta voi nyt olla jälleen uhattuna.
Pelastusalan näkökulmasta suurin riski liittyy siihen, että paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen hälytys- tai vikailmoitukset eivät välity luotettavasti hätäkeskukselle tai laitteistojen ylläpidosta vastaaville henkilöille.
Pelkkä liittymän päivittäminen ei kuitenkaan riitä. SPEK korostaa, että yhteyksien toimivuus on testattava käytännössä ja järjestelmien ylläpidossa on noudatettava normaalien kunnossapito-ohjelmien mukaisia tarkastuksia.
Vuoden 2029 määräaikaan on vielä aikaa, mutta turvallisuuskriittisten järjestelmien päivitystyö kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. GSM-teknologia on ollut Suomessa käytössä yli kolme vuosikymmentä, mutta sen elinkaari on nyt tulossa päätökseen.
Kuva: KSS Energia.