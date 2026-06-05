Autoteollisuudessa siirrytään vauhdilla kohti älykkäämpiä ja entistä turvallisempia korielektroniikan ratkaisuja. Belgialainen Melexis esitteli uuden Hall-anturin, joka pystyy tunnistamaan jopa neljä eri asentoa yhdellä kaksijohtimisella liitännällä. Ratkaisu voi korvata useita perinteisiä mikrokytkimiä esimerkiksi istuimissa, ovissa ja tavaratilan lukoissa.

Microsoft on solminut esisopimuksen noin 190 hehtaarin maa-alueiden hankinnasta Vaasan ja Mustasaaren alueelta mahdollista datakeskushanketta varten. Kauppa koskee GigaVaasa-teollisuusaluetta, josta noin kaksi kolmasosaa sijaitsee Vaasassa ja loput Mustasaaressa.

Komponenttijakelija Farnell on käynnistänyt uuden drone-ohjelman, joka kokoaa yhteen miehittämättömien ilma-alusten suunnittelussa tarvittavat komponentit ja teknisen tuen. Päätös kertoo siitä, että droonit ovat nousseet omaksi kasvavaksi markkinakseen elektroniikkateollisuudessa.

PCI Express 7.0 -väylän käyttöönotto on ottanut uuden askeleen eteenpäin. Anritsu on julkistanut MP1900A-signaalinlaatuanalysaattoriinsa uuden vastaanotintestauksen ratkaisun, joka tukee PCIe 7.0 -standardin mukaisia jopa 128 miljardin siirron sekuntinopeuksia (128 GT/s).

Emoji näyttää käyttäjälle harmittomalta kuvakkeelta, mutta tekoälylle se voi olla jotain aivan muuta. Fortinetin tietoturvatutkija Aamir Lakhani varoittaa uudesta hyökkäystekniikasta, jossa emoji-jonoja käytetään suurten kielimallien turvallisuusmekanismien kiertämiseen.

Suomessa luovuttiin SD-lähetyksistä vasta viime vuonna, eikä seuraava loikka UHD-aikaan ole Digitan mukaan aivan nurkan takana. Toimitusjohtaja Riku Helander arvioi, että antenniverkon 4K-lähetyksistä puhutaan edelleen vähintään vuosikymmenen aikajänteellä.

Ajoneuvoelektroniikan tilapula pahenee jatkuvasti sähköistymisen ja ADAS-järjestelmien yleistymisen myötä. Murata on esitellyt maailman ensimmäisen 2,2 mikrofaradin ja 100 voltin MLCC-kondensaattorin 0805-kotelossa, mikä voi pienentää piirilevyltä tarvittavaa pinta-alaa yli puolella.

Tekoälyagentit voivat tulevaisuudessa tehdä paljon muutakin kuin suorittaa yksittäisiä tehtäviä. Fortinetin tietoturvatutkija Aamir Lakhani kertoi Security Day -tapahtumassa kokeesta, jossa kaksi AI-agenttia alkoi kehittää keskinäistä viestintäänsä tavalla, jota niiden kehittäjä ei enää pystynyt seuraamaan.

3GPP:n Release 18 -määrityksiin lisätty Lower Layer Triggered Mobility (LTM) nopeuttaa 5G-verkon solunvaihtoja merkittävästi. Uuden menetelmän tavoitteena on lyhentää yhteyskatkoksia erityisesti XR-sovelluksissa, teollisuusverkoissa ja muissa viiveherkissä palveluissa.

Eurooppa ei voi olla riippuvainen muista teknologioissa, joista sen sairaalat, energiaverkot ja julkiset palvelut ovat riippuvaisia. Näin linjasi komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitellessään Euroopan komission uutta teknologisen suvereniteetin pakettia. Sen keskeinen osa on Chips Act 2.0, jonka tavoitteena on vahvistaa Euroopan asemaa erityisesti tekoälyn tarvitsemien puolijohteiden kehityksessä ja tuotannossa.

STMicroelectronics on esitellyt uuden teollisuuskäyttöön suunnatun värähtelyanturin, joka yhtiön mukaan tarjoaa ensimmäisen varteenotettavan vaihtoehdon perinteisille pietsosähköisille antureille koneiden kunnonvalvonnassa.

Suomalainen Donut Lab tunnetaan kiinteän elektrolyytin akkuteknologiastaan, mutta yhtiön mukaan suurin muutos voi löytyä tuotannosta. Uudessa videossa Donut Lab esittelee valmistusmallin, jonka väitetään mahdollistavan gigawattiluokan tuotannon ilman perinteisiä akkutehtaita.

Tekoälypalvelimissa pullonkaulaksi ei ole enää muodostumassa laskentateho vaan datan siirtäminen. Microchipin uusi XpressConnect-retimer-piirisarja on suunniteltu ratkaisemaan PCI Express 6.0- ja CXL 3.1 -yhteyksien signaaliongelmia, jotka korostuvat datakeskusten siirtyessä yhä suurempiin GPU- ja muistijärjestelmiin.

Microsoft uskoo ottaneensa merkittävän askeleen kohti käytännöllistä kvanttilaskentaa. Yhtiön uusi Majorana 2 -siru nosti topologisten kubittien pariteettiajan noin 20 sekuntiin, mikä on yli tuhatkertainen parannus aiempaan. Microsoft arvioi kehityksen puolittaneen aikataulun kohti skaalautuvaa kvanttitietokonetta, vaikka osa tutkijoista kyseenalaistaa edelleen koko Majorana-lähestymistavan perustan.

Langattomien pelinäppäimistöjen kehityksessä on nähty uusi avaus. CHERRY XTRFY esitteli K63W Pro Compact -näppäimistön, jonka se kertoo olevan maailman ensimmäinen Ultra-Wideband- eli UWB-tekniikkaa hyödyntävä pelinäppäimistö. Yhtiön mukaan tavoitteena on ratkaista ongelma, joka on vaivannut langattomia oheislaitteita vuosien ajan: radiohäiriöt ja niiden aiheuttama viive.

Suomi rakentaa parhaillaan Cell Broadcast -järjestelmää, mutta Digita katsoo jo seuraavaan vaiheeseen: mitä tapahtuu, jos koko mobiiliverkko ei ole käytettävissä? 5G Broadcast toimii ilman matkapuhelinverkkoa ja kaikki saavat viestin samanaikaisesti, kertoo yhtiön telecom-liiketoiminnasta vastaava johtaja Janne Rannikko.

Suomen 2G- eli GSM-verkot suljetaan vuoden 2029 lopussa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) varoittaa, että monet paloilmoittimet, hälytysjärjestelmät, turvapuhelimet ja muut turvallisuuskriittiset järjestelmät käyttävät edelleen yksinomaan 2G-yhteyksiä. Jos laitteita ei päivitetä ajoissa, seurauksena voi olla vakavia häiriöitä turvallisuusjärjestelmien toiminnassa.

Teollisuusautomaation verkot ovat perinteisesti vaatineet erillisiä yhdyskäytäviä, verkkokytkimiä ja protokollamuuntimia eri järjestelmien väliseen tiedonsiirtoon. NXP Semiconductorsin uusi i.MX RT1180 -mikro-ohjain haastaa tämän ajattelutavan kokoamalla suuren osan tarvittavista toiminnoista yhteen piiriin.

Insta on lisännyt SafeLink Confidential -salainratkaisuunsa tuen NIST standardoimalle ML-KEM-avainvaihdolle. Uudessa versiossa post-kvanttialgoritmeja käytetään hybridimallissa yhdessä perinteisen ECDH-avainvaihdon kanssa, mikä mahdollistaa siirtymisen kvanttiturvalliseen tietoliikenteeseen ilman muutoksia olemassa olevaan laitekantaan.

Pico Technology on julkistanut uuden PicoScope 5000E -oskilloskooppisarjan, jonka yhtiö kertoo olevan maailman ensimmäinen nelikanavainen 16-bittinen USB-oskilloskooppi. Uutuus on suunnattu erityisesti sovelluksiin, joissa tarvitaan sekä suurta mittaustarkkuutta että korkeaa näytteenottotaajuutta.