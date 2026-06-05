Microsoft on solminut esisopimuksen noin 190 hehtaarin maa-alueiden hankinnasta Vaasan ja Mustasaaren alueelta mahdollista datakeskushanketta varten. Kauppa koskee GigaVaasa-teollisuusaluetta, josta noin kaksi kolmasosaa sijaitsee Vaasassa ja loput Mustasaaressa.
Kyseessä on merkittävä avaus, sillä Microsoft rakentaa parhaillaan ensimmäistä suomalaista datakeskusaluettaan Espooseen, Kirkkonummelle ja Vihtiin. Yhtiö ilmoitti huhtikuussa myös kaksinkertaistavansa pääkaupunkiseudun datakeskushankkeen kapasiteetin toisella rakennusvaiheella. Nyt katse näyttää siirtyvän myös länsirannikolle.
Microsoft korostaa tiedotteessaan, että kyseessä on vasta esisopimus mahdollisia tulevia suunnitelmia varten. Yhtiö aikoo selvittää yhdessä kuntien ja viranomaisten kanssa, millaista toimintaa alueelle voidaan kehittää.
GigaVaasan valintaa perustellaan alueen olemassa olevalla teollisuusympäristöllä ja infrastruktuurilla. Seutu tunnetaan erityisesti energia-alan keskittymänä, ja alueella toimii laaja joukko sähkö- ja energiateknologian yrityksiä.
Microsoft Oy:n toimitusjohtajan Teemu Vidgrénin mukaan maakaupan taustalla on pitkäaikainen yhteistyö paikallisten kuntien ja viranomaisten kanssa.
– Suomi on meille tärkeä maa, ja olemme sitoutuneet investoimaan tänne pitkällä aikavälillä. Seuraavaksi keskitymme kartoittamaan yhdessä kumppaneidemme kanssa, millaista toimintaa alueelle on mahdollista kehittää, Vidgrén sanoo.
Vaasan hanke kertoo osaltaan siitä, kuinka nopeasti pilvipalveluiden ja tekoälylaskennan vaatima infrastruktuuri kasvaa. Microsoft on jo päättänyt laajentaa Etelä-Suomen datakeskusaluettaan ennen ensimmäisen vaiheen valmistumista. Nyt yhtiö näyttää varaavan kasvulle tilaa myös toisella puolella maata.