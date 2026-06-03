Suomi rakentaa parhaillaan Cell Broadcast -järjestelmää, mutta Digita katsoo jo seuraavaan vaiheeseen: mitä tapahtuu, jos koko mobiiliverkko ei ole käytettävissä? 5G Broadcast toimii ilman matkapuhelinverkkoa ja kaikki saavat viestin samanaikaisesti, kertoo yhtiön telecom-liiketoiminnasta vastaava johtaja Janne Rannikko.
Yhtiö haluaa käynnistää vielä tämän vuoden aikana 5G Broadcast -pilotoinnin, jonka avulla vaaratiedotteet voitaisiin lähettää suoraan älypuhelimiin ilman riippuvuutta matkapuhelinverkoista. Ajatus on noussut ajankohtaiseksi samaan aikaan, kun droonihavainnot ja turvallisuustilanteen kiristyminen ovat vauhdittaneet Suomen varautumista uusiin uhkiin.
Rannikon mukaan Euroopassa on jo nähty, miten haavoittuvia mobiiliverkot voivat olla laajoissa häiriötilanteissa.
– Espanjassa ja Portugalissa koettiin keväällä 2025 laaja sähkökatko, jonka aikana tukiasemien varavoima loppui ja mobiiliverkot hiljenivät. Monilla alueilla 50–100 prosenttia käyttäjistä jäi ilman yhteyksiä, ja osassa maata myös yhteydet hätänumeroon katkesivat, Rannikko muistutti Digitan mediatilaisuudessa.
Suomessa vaaratiedottamista ollaan parhaillaan uudistamassa Cell Broadcast -järjestelmällä, joka lähettää hälytyksen kaikkiin alueen puhelimiin ilman erillistä sovellusta tai rekisteröitymistä. Järjestelmän on tarkoitus valmistua viimeistään vuoden 2027 aikana, mutta turvallisuustilanteen muututtua käyttöönottoa pyritään aikaistamaan jo tämän vuoden lokakuuhun.
Digitan mukaan Cell Broadcast on tärkeä askel eteenpäin, mutta sillä on yksi merkittävä rajoitus: se toimii mobiilioperaattoreiden tukiasemaverkkojen kautta. Jos tukiasemat eivät ole käytettävissä, myöskään hälytyksiä ei voida välittää.
Vaihtoehdoksi Digita tarjoaa 3GPP-standardoitua 5G Broadcast -tekniikkaa. Siinä hälytys lähetetään korkean tehon radio- ja televisiomastoista suoraan puhelimiin ilman SIM-korttia tai yhteyttä matkapuhelinverkkoon. Yksi lähetys tavoittaa samanaikaisesti kaikki alueella olevat 5G-päätelaitteet.
Digitan mukaan sen mastoverkolla on oma varavoima ja polttoainevarastot useiden päivien käyttöä varten. Tämän ansiosta järjestelmä voisi toimia myös pitkien sähkökatkojen aikana, jolloin matkapuhelinverkkojen tukiasemien toiminta on vaarassa keskeytyä.
Tekniikka ei rajoitu pelkkiin tekstiviesteihin. Riittävillä taajuusresursseilla 5G Broadcast voi välittää myös kuvia ja videota. Digitan näkökulmasta tämä voisi tulevaisuudessa tarjota uuden kanavan esimerkiksi drooniuhkiin, väestönsuojeluun tai muihin poikkeustilanteisiin liittyvien varoitusten jakamiseen.
Euroopassa 5G Broadcast ei ole enää pelkkä tutkimushanke. Teknologiaa testataan parhaillaan 24 kokeilussa 18 maassa, ja Viro käynnisti oman pilotointinsa jo viime vuonna. Suomessa Digita ehdottaa pilotin toteuttamista Espoon ja Anjalankosken alueilla. Pysyvä käyttöönotto edellyttää kuitenkin myöhemmin tehtäviä taajuuspäätöksiä, joista vastaavat Liikenne- ja viestintäministeriö sekä Traficom.