Komponenttijakelija Farnell on käynnistänyt uuden drone-ohjelman, joka kokoaa yhteen miehittämättömien ilma-alusten suunnittelussa tarvittavat komponentit ja teknisen tuen. Päätös kertoo siitä, että droonit ovat nousseet omaksi kasvavaksi markkinakseen elektroniikkateollisuudessa.
Droonit ovat jo pitkään olleet käytössä esimerkiksi maataloudessa, teollisuuden tarkastuksissa, kartoituksessa ja mediatuotannossa. Viime vuosina niiden merkitys on kuitenkin kasvanut nopeasti myös turvallisuus- ja puolustussektorilla, mikä on lisännyt kysyntää koko elektroniikkaketjussa.
Farnellin uusi ohjelma kokoaa yhteen droonien kehityksessä tarvittavia teknologioita aina sulautetuista tietokoneista ja sensoreista RF-ratkaisuihin, moottoreihin, tehoelektroniikkaan sekä testaus- ja mittauslaitteisiin. Yhtiön mukaan tavoitteena on auttaa suunnittelijoita kehittämään aiempaa suorituskykyisempiä, luotettavampia ja energiatehokkaampia järjestelmiä.
Farnellin globaalista tuotevalikoimasta vastaavan Andrew Weatherillin mukaan droonien kysyntä kasvaa useilla toimialoilla samaan aikaan, mikä lisää painetta tuoda markkinoille entistä suorituskykyisempiä ratkaisuja.
Jakelijan päätös nostaa droonit omaksi painopistealueekseen kertoo markkinan kypsymisestä. Aiemmin droonit nähtiin lähinnä yksittäisinä sovelluksina, mutta nyt ne muodostavat oman teknologiaekosysteeminsä, joka tarvitsee prosessoreita, sensoreita, radiotekniikkaa, tehoratkaisuja ja ohjelmistoja samalla tavoin kuin esimerkiksi IoT-laitteet tai teollisuusautomaatio.
Droonien kasvun taustalla on vaikea sivuuttaa Euroopan muuttunutta turvallisuustilannetta. Ukrainan sota on osoittanut miehittämättömien järjestelmien merkityksen nykyaikaisessa sodankäynnissä, mikä on vauhdittanut investointeja koko alalla. Samalla drooneista on tullut yksi elektroniikkateollisuuden nopeimmin kasvavista segmenteistä.