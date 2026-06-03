Langattomien pelinäppäimistöjen kehityksessä on nähty uusi avaus. CHERRY XTRFY esitteli K63W Pro Compact -näppäimistön, jonka se kertoo olevan maailman ensimmäinen Ultra-Wideband- eli UWB-tekniikkaa hyödyntävä pelinäppäimistö. Yhtiön mukaan tavoitteena on ratkaista ongelma, joka on vaivannut langattomia oheislaitteita vuosien ajan: radiohäiriöt ja niiden aiheuttama viive.
Tähän asti langattomat näppäimistöt ovat perustuneet pääasiassa Bluetoothiin tai valmistajien omiin 2,4 gigahertsin radiotekniikoihin. Molemmat toimivat samalla taajuusalueella kuin Wi-Fi-verkot, kuulokkeet, peliohjaimet ja lukuisat muut langattomat laitteet. Erityisesti Bluetooth on suunniteltu energiatehokkuus edellä, eikä se ole koskaan ollut optimaalinen ratkaisu kilpailulliseen pelaamiseen.
UWB toimii eri periaatteella. Sen sijaan että dataa siirrettäisiin yhdellä kapealla taajuuskaistalla, UWB lähettää hyvin lyhyitä datapulsseja erittäin laajalle taajuusalueelle. Tämä tekee yhteydestä vähemmän herkän häiriöille ja mahdollistaa erittäin tarkan ajoituksen. Samasta syystä UWB:tä käytetään esimerkiksi digitaalisten autonavainten ja tarkkojen paikannusjärjestelmien perustana.
CHERRYn mukaan UWB:n etu näkyy erityisesti ympäristöissä, joissa toimii samanaikaisesti suuri määrä langattomia laitteita. Kun Bluetooth ja perinteiset 2,4 gigahertsin yhteydet joutuvat kilpailemaan samasta radiotaajuuksien käyttötilasta, UWB pystyy ylläpitämään vakaamman yhteyden myös ruuhkaisissa radioympäristöissä.
UWB:n rinnalla näppäimistö tarjoaa 8000 hertsin polling-nopeuden sekä langallisessa että langattomassa käytössä. Tämä tarkoittaa, että näppäimistö raportoi tilansa tietokoneelle kahdeksan kertaa millisekunnissa. Vertailun vuoksi Bluetooth-näppäimistöissä polling-nopeus on tyypillisesti 125–1000 hertsiä, ja useimmat langattomat pelinäppäimistöt toimivat 1000 hertsin tasolla. Mitä suurempi polling-nopeus on, sitä lyhyemmäksi jää näppäinpainalluksen ja tietokoneen vastaanottaman tiedon välinen viive.
Käytännössä ihmisen reaktioaika on moninkertainen verrattuna näihin viiveisiin, joten pelkkä polling-nopeus ei tee pelaajasta nopeampaa. Sen sijaan suuri raportointinopeus yhdessä häiriöttömän radiolinkin kanssa voi vähentää yhteyden satunnaista epävakautta, mikä on ollut yksi langattomien pelioheislaitteiden suurimmista haasteista.
Jos UWB osoittautuu toimivaksi ratkaisuksi pelinäppäimistöissä, seuraava askel voi olla pelihiiret. Niissä jokainen millisekunti on vielä näppäimistöä tärkeämpi, ja valmistajat ovat jo vuosia etsineet keinoja saavuttaa langattomasti sama vasteaika ja luotettavuus kuin johdollisissa laitteissa.