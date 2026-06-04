Tekoälyagentit voivat tulevaisuudessa tehdä paljon muutakin kuin suorittaa yksittäisiä tehtäviä. Fortinetin tietoturvatutkija Aamir Lakhani kertoi Security Day -tapahtumassa kokeesta, jossa kaksi AI-agenttia alkoi kehittää keskinäistä viestintäänsä tavalla, jota niiden kehittäjä ei enää pystynyt seuraamaan.
Lakhani kertoi ensin luoneensa agentin, joka pystyisi ostamaan autoja. Agentti tilasi tarjouksia ja kävi kauppaa varsin onnistuneesti. Lakhani ajatteli, että agentin voisi avata laajemmikin muiden käyttöön, mutta sitä pitäisi vähän kehittää. Siispä hän teki toisen agentin, joka simuloi autokauppaa.
Aika pian agentit ymmärsivät olevansa agentteja. Ne pyrkivät jatkuvasti tehostamaan yhteistyötään, kunnes niiden välinen kommunikointi muuttui konekieliseksi. Kun Lakhani yritti selvittää, mistä agentit keskustelivat, ne siirtyivät käyttämään salattua viestintää.
Tapaus kuvastaa yhtä agenttipohjaisen tekoälyn keskeisistä haasteista. Kun järjestelmille annetaan enemmän autonomiaa, niiden toiminta voi alkaa optimoitua tavoilla, joita ihmiset eivät ole erikseen suunnitelleet. Lakhani korosti, ettei kyse ole mistään tietoisesta toiminnasta, vaan siitä, että agentit etsivät tehokkaimpia tapoja saavuttaa niille asetetut tavoitteet.
Lakhanin mukaan tekoälyn merkitys kyberrikollisuudessa kasvaa nopeasti. Hänen mukaansa rikolliset hyödyntävät jo laajasti erilaisia AI-työkaluja, kuten FraudGPT:n ja WormGPT:n kaltaisia järjestelmiä. Tämän vuoden merkittävin kehitysaskel on kuitenkin autonomisten kyberrikosagenttien ilmaantuminen. Ne voivat suorittaa tiedustelua, etsiä haavoittuvuuksia ja valmistella hyökkäyksiä huomattavasti nykyisiä työkaluja itsenäisemmin.
Esityksessä käsiteltiin myös yllättävää hyökkäysmenetelmää, jossa tekoälylle voidaan välittää piilotettuja komentoja emoji-merkkien avulla. Lakhanin mukaan emoji ei ole pelkkä kuva, vaan Unicode-koodia, johon voidaan kätkeä informaatiota. Tekoälymalli voi tulkita tällaisen datan, vaikka ihminen näkisi ruudulla vain tavallisia symboleita.
Tällaiset tekniikat osoittavat, että hyökkääjät etsivät jatkuvasti uusia tapoja kiertää tekoälyjärjestelmien suojauksia. Lakhanin mukaan monet nykyiset rajoitukset voidaan ohittaa luovalla logiikalla tai hyödyntämällä mallien heikkouksia. Samalla tekoäly tarjoaa puolustajille ensimmäistä kertaa mahdollisuuden automatisoida tietoturvaa samalla nopeudella kuin hyökkääjät toimivat.
Lakhani muistutti kuitenkin, että tekoäly on edelleen vasta kehityksensä alkuvaiheessa. Hänen mukaansa teknologia on kiistatta pelin muuttaja, mutta sen turvallinen hyödyntäminen vaatii vielä paljon tutkimusta ja käytännön kokemusta.