STMicroelectronics on esitellyt uuden teollisuuskäyttöön suunnatun värähtelyanturin, joka yhtiön mukaan tarjoaa ensimmäisen varteenotettavan vaihtoehdon perinteisille pietsosähköisille antureille koneiden kunnonvalvonnassa.
Uusi IIS3DWB10IS perustuu MEMS-tekniikkaan, mutta sen suorituskyky on suunnattu vaativiin kunnonvalvontasovelluksiin. Anturi kykenee mittaamaan jopa yli 10 kilohertsin taajuuksia ja enintään 200 g:n kiihtyvyyksiä. Samalla kohinataso on ST:n mukaan samalla tasolla kuin perinteisissä pietsosähköisissä ratkaisuissa.
Kunnonvalvonta on yksi teollisuuden nopeimmin kasvavista sovellusalueista. Värähtelyanalyysillä voidaan havaita esimerkiksi laakereiden ja muiden pyörivien koneenosien kuluminen ennen varsinaista vikaantumista. Ennakoiva kunnossapito vähentää tuotantokatkoksia ja parantaa laitteiden käyttöastetta.
Uutuuden keskeinen ominaisuus on anturiin integroitu ISPU 2.0 -prosessori (Intelligent Sensor Processing Unit), joka tuo digitaalisen signaalinkäsittelyn ja tekoälypäättelyn suoraan anturin yhteyteen. Anturi pystyy suorittamaan esimerkiksi FFT-analyysiä, suodatusta, envelope-analyysiä, värähtelyjen vakavuusluokitusta sekä poikkeamien tunnistamista ilman erillistä prosessoria.
ST:n mukaan uusi ISPU 2.0 tarjoaa jopa nelinkertaisen laskentatehon aiempaan sukupolveen verrattuna. Prosessori kykenee 40 MIPS:n ja 40 MFLOPS:n suorituskykyyn, mikä mahdollistaa reaaliaikaisen signaalinkäsittelyn ja tekoälymallien ajamisen suoraan anturissa.
Yhtiön MEMS-ryhmää johtavan Simone Ferrin mukaan ratkaisu yhdistää pietsosähköisten antureiden vaatiman suorituskyvyn digitaalisten antureiden etuihin. Näitä ovat pienempi koko, yksinkertaisempi integrointi, alhaisempi virrankulutus sekä mahdollisuus akkukäyttöisiin etävalvontasovelluksiin.
Anturi toimii jopa 125 asteen lämpötilassa, sisältää integroidun lämpötila-anturin sekä 2048 x 80 bitin FIFO-muistin. Komponentti toimitetaan 4,5 x 4,5 millimetrin LGA-kotelossa, ja sen tuotanto alkaa heinäkuussa. Tuhannen kappaleen erissä yksikköhinta alkaa 25 dollarista.