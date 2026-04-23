Phoenix Contact tuo markkinoille hybridiliittimen, joka niputtaa energianvarastojärjestelmissä tarvittavat teho-, signaali- ja datayhteydet samaan liitäntään. Uusi HSC-liitin on suunnattu nimenomaan suuriin akustoihin, joissa kaapelointi alkaa nopeasti monimutkaistua ja asennusvirheiden riski kasvaa.
Ratkaisun tekninen profiili kertoo kohteesta: jopa neljä 100 ampeerin teholinjaa ja 1000 voltin tasajännite asettavat sen selvästi akustojen pääliitäntöihin eikä mihinkään kevyisiin sovelluksiin. Samaan runkoon mahtuu lisäksi jopa 16 signaali- ja datakontaktia, eli esimerkiksi BMS-järjestelmän ohjaus ja valvonta voidaan tuoda samassa liittimessä ilman erillisiä kaapelointeja.
Suurissa energianvarastoissa liityntä ei ole pelkkä tehojohto, vaikka kyse olisi verkon tukemiseen tarkoitetuista konttiakuista tai teollisista varastoista. Tarvitaan mittaus, ohjaus, diagnostiikka ja tiedonsiirto. Perinteisesti nämä vedetään erillisinä kaapeleina, mikä lisää tilantarvetta, asennusaikaa ja vikapisteitä.
Phoenix Contact yrittää ratkaista ongelman yhdellä esiasennetulla liitännällä. Kenttäasennuksessa tämä tarkoittaa käytännössä vähemmän kytkentöjä ja pienempää virheriskiä. Yli 100 kytkentäkerran kesto ja kahden millimetrin toleranssivara viittaavat siihen, että liitin on suunniteltu myös mekaanisesti vaativiin ympäristöihin.
Keskeinen viesti on selvä: kun akustot kasvavat megawattitason järjestelmiksi, myös liitinteknologian pitää skaalautua. Tässä segmentissä yksinkertaistaminen ei ole mukavuusasia, vaan suoraan kustannus- ja luotettavuuskysymys.