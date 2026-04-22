Katodimullistus tuo 6 minuutin latausajan sähköautoon

Kiinalainen akkujätti CATL eli Contemporary Amperex Technology Co. Limited on esitellyt uuden Shenxing 3.0 -akun, joka lupaa sähköautoille käytännössä polttomoottorin tankkausnopeuden. Akku latautuu 10 prosentista lähes täyteen alle seitsemässä minuutissa.

Kyse ei ole uudesta akkutyypistä. Ei solid-state-ratkaisusta. Ei edes uudesta kemiallisesta järjestelmästä. Shenxing on edelleen perinteinen litiumrautafosfaattiin perustuva LFP-litiumioniakku, jossa on nestemäinen elektrolyytti. Läpimurto tulee katodista.

CATL on vienyt LFP-kemian äärimmilleen. Katodin rakenne, erittäin matala sisäinen resistanssi ja tarkasti hallittu ionikulku mahdollistavat poikkeuksellisen suuret latausvirrat. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vanha, turvallinen ja halpa kemia tekee nyt asioita, joita siltä ei pitänyt pystyä odottamaan. Akku voidaan ladata 10–80 prosenttiin muutamassa minuutissa, ja se toimii myös kovassa pakkasessa, jopa noin −30 asteessa. Lisäksi valmistaja lupaa, että kapasiteetista säilyy yli 90 prosenttia vielä tuhannen pikalatauksen jälkeen.

Tämä on merkittävä signaali koko akkumarkkinalle. Kehitys ei enää nojaa pelkästään uusiin kemioihin, vaan olemassa olevien materiaalien aggressiiviseen optimointiin. Silti mullistus jää toistaiseksi kennotasolle.

Näihin latausnopeuksiin pääseminen vaatii erittäin suuria lataustehoja. Puhutaan satojen kilowattien tai jopa megawatin luokasta. Tällaista infrastruktuuria ei käytännössä ole olemassa laajassa mittakaavassa. Samaan aikaan auton lämpöhallinta, kaapelointi ja koko energiajärjestelmä joutuvat täysin uudenlaiseen rasitukseen.

Tämä tarkoittaa, että vaikka akku olisi valmis, ympäröivä maailma ei ole. Latausverkko, sähköverkko ja ajoneuvoarkkitehtuuri kehittyvät hitaammin kuin kennoteknologia.

Juuri tässä kohtaa CATL:n asema korostuu. Kyse ei ole pienestä startupista vaan maailman suurimmasta akkuvalmistajasta, joka pystyy viemään teknologian nopeasti tuotantoon. Kun tällainen toimija tekee läpimurron LFP-kemiassa, se muuttaa koko kilpailuasetelmaa. LFP ei ole enää kompromissi, vaan realistinen vaihtoehto myös suorituskyvyn kärkeen.