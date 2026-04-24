Kalifornialainen Bolt Graphics väittää voivansa muuttaa laskennan talouden uudella Zeus-grafiikkasuorittimellaan. Yhtiö ilmoitti saavuttaneensa testisirun tape-out-vaiheen, ja lupaa jopa 17-kertaista kustannustehokkuutta eli käytännössä lähes 95 prosentin pudotusta laskennan hintaan.
Taustalla on selkeä markkinaongelma. Laskentatarve kasvaa nopeasti tekoälyn, simulointien ja grafiikan myötä, mutta kustannukset rajoittavat käyttöä. Bolt Graphics ei yritä maksimoida pelkkää suorituskykyä, vaan optimoi koko järjestelmän nimenomaan sen hinnan suhteen.
Teknisesti yhtiö lähestyy ongelmaa eri kulmasta kuin perinteiset GPU-valmistajat. Nykyiset grafiikkasuorittimet – kuten NVIDIA:n ratkaisut – perustuvat pääosin rasterointiin, jossa 3D-kohtaus muunnetaan pikseleiksi vaiheittain. Säteenseurantaa (ray tracing) käytetään lisänä realistisempien valojen ja heijastusten tuottamiseen, mutta se on edelleen osittain hybriditekniikkaa.
Bolt Graphics väittää siirtyvänsä suoraan path tracingiin piitasolla. Ero on olennainen. Ray tracing seuraa yksittäisiä valonsäteitä kamerasta kohtaukseen ja takaisin, mutta usein rajatusti (esim. yksi heijastus tai varjo kerrallaan). Path tracing simuloi valon koko kulkua fysikaalisemmin. Säde voi kimpoilla useita kertoja pinnoista, hajota ja muodostaa lopullisen värin useiden reittien summana.
Tulos on realistisempi, mutta laskennallisesti paljon raskaampi. Siksi sitä on tähän asti käytetty lähinnä offline-renderöinnissä. Jos Bolt Graphics onnistuu kiihdyttämään path tracingin suoraan raudassa tehokkaasti, se voisi selittää väitetyn kustannusedun tietyissä työkuormissa.
Analyytikko Ian Cutress pitää kehitystä kiinnostavana, mutta korostaa sen olevan vasta ensimmäinen askel. Myös aikataulu kertoo hankkeen mittakaavasta. Tuotannon arvioidaan alkavan vasta vuoden 2027 lopulla.
Zeus-alusta on toteutettu testivaiheessa TSMC:n 12 nanometrin prosessissa, ja sen on tarkoitus skaalautua myöhemmin kehittyneempiin prosesseihin. Ensimmäiset sovellukset kohdistuvat HPC- ja renderöintimarkkinoille, joissa suuri osa laskennasta pyörii edelleen CPU-pohjaisesti.