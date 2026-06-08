Amazon Web Services on esitellyt uuden AI-pohjaisen Startup Advisor -palvelun, jonka tarkoituksena on toimia startup-yrityksen omana pilviarkkitehtina. AWS:n mukaan tekoälyagentti pystyy neuvomaan perustajia infrastruktuurin rakentamisessa, kustannusten hallinnassa, tietoturvassa ja palveluvalinnoissa ilman, että taustalla on syvää pilviosaamista.
AWS Startup Advisor perustuu yhtiön mukaan tuhansien ratkaisuarkkitehtien kokemukseen sekä satojentuhansien AWS-alustalla toimivien startupien käyttömalleihin. Palvelu mukauttaa suosituksia yrityksen kehitysvaiheen, teknologiapinon ja liiketoimintatarpeiden mukaan.
AWS:n mukaan palvelu auttaa erityisesti perustajia, joilla ei ole vahvaa teknistä taustaa. Agentti voi esimerkiksi ehdottaa sopivia AWS-palveluja, valvoa kustannuksia, seurata AWS Activate -ohjelman krediittien käyttöä sekä tarkistaa tietoturvan perustason.
Startup Advisor toimii verkkopalvelun lisäksi kehitysympäristöissä, kuten Kirossa, Visual Studio Codessa, Cursorissa ja Claude Codessa. Palvelu voi lukea projektin rakennetta ja ehdottaa siihen sopivaa AWS-infrastruktuuria suoraan kehittäjän työkalujen sisältä.
Samalla AWS julkaisi uuden agenttipohjaisen migraatiopalvelun, jonka tavoitteena on helpottaa siirtymistä kilpailijoiden pilvipalveluista AWS:n ympäristöön. Palvelu analysoi olemassa olevan infrastruktuurin ja tuottaa automaattisesti migraatiosuunnitelman kustannusarvioineen, arkkitehtuurikaavioineen ja Terraform-määrityksineen.
AWS:n mukaan agentit voivat osallistua myös itse migraation toteutukseen. Ne voivat auttaa resurssien provisioinnissa, datan siirtämisessä, asetusten muuttamisessa ja testauksessa samalla kun käyttäjä hyväksyy keskeiset päätökset.
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