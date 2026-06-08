Emerson on esitellyt kaksi uutta NI:n PXI-pohjaista esteriä (VST), joiden tarkoituksena on tuoda korkeatasoinen RF-testaus aiempaa useamman organisaation ulottuville. Uudet PXIe-5841- ja PXIe-5820-mallit on suunnattu erityisesti kustannusherkkiin sovelluksiin, kuten oppilaitoksiin, tutkimuslaboratorioihin ja lääketieteellisten laitteiden kehitykseen.
Uudet VST:t kuuluvat NI:n RF-mittausvalikoiman suorituskykyisimpään päähän. Niissä yhdistyvät samaan laitteeseen sekä signaalin generointi että analysointi, minkä ansiosta niitä käytetään esimerkiksi langattomien laitteiden, tutkajärjestelmien ja muiden radiotekniikkaa hyödyntävien sovellusten kehityksessä.
Emersonin mukaan uusien Core VST -mallien tavoitteena on madaltaa RF-testauksen kustannuksia ilman, että mittausten tarkkuudesta tai synkronoinnista tarvitsee tinkiä. Yhtiö korostaa erityisesti mahdollisuutta ottaa käyttöön kalibroituja ja synkronoituja RF-mittauksia aiempaa pienemmällä investoinnilla.
Uutuuksista PXIe-5841 tarjoaa 200 megahertsin hetkellisen kaistanleveyden ja kiinteän FPGA-kokoonpanon. Ratkaisun tarkoituksena on tarjota nopea ja helposti käyttöönotettava vaihtoehto toistettaviin RF-mittauksiin. Mittalaitteet integroituvat NI:n RFmx-ohjelmistoon, joka tukee sekä signaalien generointia että analysointia.
Laitteiden taajuusalue alkaa jo 9 kilohertsistä, mikä mahdollistaa langattomien sovellusten lisäksi esimerkiksi teollisuus-, tiede- ja lääketieteellisten ISM-järjestelmien sekä AM- ja FM-radiotekniikan testauksen. Emersonin mukaan laitteita voidaan käyttää myös tutkasovellusten kehityksessä.
Core VST -sarja perustuu NI:n modulaariseen PXI-alustaan, jossa mittausjärjestelmää voidaan laajentaa tarpeen mukaan. Emerson korostaa myös järjestelmien soveltuvuutta automatisoituun testaukseen ja tuleviin tekoälypohjaisiin analyysityökaluihin.
Yhtiön RF- ja langattoman teknologian markkinointijohtajan Sarah LaSelvan mukaan RF-testaus on siirtymässä erillisistä ja kalliista mittauskokoonpanoista kohti skaalautuvia alustoja, joita voidaan käyttää samanlaisina ratkaisuina tutkimuksesta aina tuotantotestaukseen asti.