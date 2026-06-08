Ioniloukkutekniikkaan perustuva Quantinuum nousi Nasdaqiin lähes 16 miljardin dollarin markkina-arvolla. Samalla yhtiön tuoreet tulosluvut muistuttavat, kuinka varhaisessa vaiheessa kvanttilaskennan kaupallistaminen edelleen on.
Quantinuum keräsi listautumisannissaan 1,68 miljardia dollaria myymällä 28 miljoonaa A-sarjan osaketta 60 dollarin kappalehintaan. Ensimmäisen kaupankäyntipäivän jälkeen yhtiön markkina-arvo nousi noin 15,7 miljardiin dollariin.
Vuonna 2021 perustettu Quantinuum syntyi, kun Honeywell yhdisti kvanttilaskentaliiketoimintansa brittiläiseen Cambridge Quantumiin. Yhtiö on yksi maailman tunnetuimmista kvanttitietokoneiden kehittäjistä, ja sen järjestelmät perustuvat ioniloukkutekniikkaan.
Listautumisen yhteydessä julkaistut talousluvut osoittavat kuitenkin, että kvanttilaskennan kaupallinen läpimurto on vielä kaukana. Yhtiön tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 5,24 miljoonaa dollaria, kun vuotta aiemmin liikevaihtoa kertyi 19,1 miljoonaa dollaria.
Samalla tappiot kasvoivat voimakkaasti. Ensimmäisen neljänneksen nettotappio oli 136,5 miljoonaa dollaria, kun vuotta aiemmin vastaava tappio oli 30,5 miljoonaa dollaria.
Myös uusien tilausten määrä jäi vaatimattomaksi. Ensimmäisen neljänneksen tilauskertymä oli 1,3 miljoonaa dollaria, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 1,9 miljoonaa dollaria.
Luvut korostavat kvanttialan poikkeuksellista tilannetta. Vaikka yhtiöiden markkina-arvot voivat nousta kymmeniin miljardeihin dollareihin, nykyinen liiketoiminta on vielä hyvin pientä. Sijoittajat eivät käytännössä arvota Quantinuumia tämänhetkisen liikevaihdon perusteella, vaan odotusten mukaan kvanttitietokoneista voi tulevaisuudessa kasvaa merkittävä uusi laskentateknologian markkina.
Quantinuum kuuluu alan näkyvimpiin toimijoihin yhdessä esimerkiksi IBM, Google ja Microsoft kanssa. Yhtiö sai viime kuussa myös 100 miljoonan dollarin rahoituksen Yhdysvaltain CHIPS Act -ohjelmasta.