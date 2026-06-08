Realme GT 8 Pro: OnePlussan paikkaajan kamera yllätti

OnePlussan poistuminen Suomen markkinoilta jätti jälkeensä aukon, jota moni valmistaja yrittää nyt täyttää. Yksi näkyvimmistä tulokkaista on saman OPPO-konsernin realme, jonka uusi GT 8 Pro on käytännössä yhtiön lippulaivamalli. Paperilla laite tarjoaa kaiken, mitä tuhannen euron puhelimelta voi odottaa: Snapdragon 8 Elite Gen 5 -järjestelmäpiirin, 7000 milliampeeritunnin akun, 120 watin pikalatauksen ja 200 megapikselin telekameran.

Kuvaustestin jälkeen mieleen jäi kuitenkin ennen kaikkea yksi asia. GT 8 Pron kiinnostavin ominaisuus ei ole suorituskyky eikä akku, vaan kamera.

Realme on tehnyt kamerajärjestelmän kehityksessä yhteistyötä Ricohin kanssa. Ennakkoon tämä kuulosti lähinnä markkinointitempulta. Kameroiden yhteydessä näkyy Ricoh GR -logo ja kamerasovelluksesta löytyy oma GR-kuvaustila. Käytännössä yhteistyö näkyy kuitenkin myös kuvissa.

Puhelimien kameroissa on viime vuosina nähty voimakasta HDR-käsittelyä, jossa varjoja kirkastetaan aggressiivisesti ja värejä korostetaan näyttävyyden vuoksi. GT 8 Pro kulkee osittain toiseen suuntaan. Kuvien värimaailma on hillitty, kontrasti luonnollinen eikä kamera pyri tekemään jokaisesta kuvasta mahdollisimman näyttävää.

Tämä näkyi erityisesti vastavaloon otetussa metsäkuvassa. Kamera säilytti hyvin yksityiskohtia tummissa varjoissa, mutta ei yrittänyt väkisin tasoittaa koko kuvaa samalle kirkkaustasolle. Lopputulos muistutti enemmän perinteisellä kameralla otettua kuvaa kuin monien nykyisten puhelimien voimakkaasti käsiteltyä HDR-kuvaa.

Ricoh GR -tila osoittautui myös odotettua kiinnostavammaksi. Sen 28 millimetrin kuvakulma kannustaa kuvaamaan ympäristöä eikä pelkästään kohdetta. Esimerkiksi koirasta otettu kuva näyttää enemmän dokumentaariselta tilannekuvalta kuin perinteiseltä puhelimen muotokuvalta. Samalla kuvien tunnelma muuttuu hieman rauhallisemmaksi ja luonnollisemmaksi.

Kamerajärjestelmän tekninen toteutus on muutenkin kunnossa. Pääkameran 50 megapikselin Sony IMX906 -kenno tuottaa yksityiskohtaisia kuvia ja ultralaajakulmakamera onnistuu säilyttämään hyvin saman värimaailman kuin pääkamera. Kameroiden välillä vaihdettaessa kuvien ilme pysyy yhtenäisenä, mikä ei ole tässä hintaluokassakaan itsestäänselvyys. Teleasennossa käytössä on 200 megapikseliä periskoopin läpi, tiettävästi ensimmäistä kertaa missään älypuhelimessa.

Muotokuvatilassa GT 8 Pro yllätti positiivisesti. Taustan pehmennys näyttää luonnolliselta ja kohteen erottelu toimii tarkasti ilman näkyviä reunavirheitä. Vaikutelma muistuttaa enemmän suuren kennon telekameraa kuin perinteistä ohjelmistolla tuotettua bokeh-efektiä.

Muuten GT 8 Pro on pitkälti sitä, mitä tämän hintaluokan lippulaivalta odotetaan. Snapdragon 8 Elite Gen 5 tarjoaa runsaasti suorituskykyä, mikä näkyi myös testeissä. Geekbench 6 mittasi yhden ytimen testissä 3456 pistettä ja moniydintestissä 10030 pistettä. Käytännön käytössä puhelin toimii erittäin sulavasti eikä suorituskyvystä jää puutetta.

Toinen merkittävä vahvuus on 7000 milliampeeritunnin pii-hiiliakku, jossa piin määrää on entisestään lisätty. Akunkesto riittää vaivatta kahden päivän käyttöön, ja 120 watin SuperVOOC-pikalataus täyttää akun alle tunnissa. Akun koko on yksi puhelimen suurimmista kilpailueduista aikana, jolloin monet valmistajat edelleen tyytyvät noin 5000 milliampeeritunnin kapasiteettiin.

GT 8 Pro ei ole täydellinen. LTPO-näyttö puuttuu, vaikka 2K-tarkkuus virkistyykin 144 kertaa sekunnissa. Ultralaajakulmakamerassa ei ole automaattitarkennusta ja USB-C-liitäntä toimii vain USB 2.0 -nopeudella. Ne ovat pieniä mutta tässä hintaluokassa huomionarvoisia kompromisseja.

Silti GT 8 Pro jätti testijakson jälkeen odotettua vahvemman vaikutelman. OnePlussan seuraajaksi markkinoitu puhelin osoittautui ennen kaikkea kiinnostavaksi kamerapuhelimeksi. Ricoh-yhteistyö ei jää pelkäksi logoksi kameramoduulin kyljessä, vaan näkyy aidosti tavassa, jolla puhelin ottaa kuvia.

Paikkaako realem sitten Suomessa OnePlussan jättämän aukon? Tätä on vaikea sanoa. OnePlussan apajille hyökkäävät nyt kaikki, sillä puhutaan jopa viidenneksen siivusta markkinoilla. Noin tuhannen euron hintaluokassa realme GT 8 Pro on kuitenkin laadukas suoritus.

Realme GT 8 Pro maksaa 12+256 gigatavun muistilla 999 euroa. 16+512 gigatavulla hinta nousee 1199 euroon.