Tekninen dokumentaatio on siirtymässä murrokseen, jossa sen rooli ei ole enää pelkkä tuotteen käyttöä tukeva liite, vaan keskeinen osa digitaalista infrastruktuuria. Etteplan arvioi, että tekoälyn yleistyminen pakottaa yritykset rakentamaan dokumentaationsa uudella tavalla – rakenteiseksi, yhdenmukaiseksi ja ennen kaikkea koneluettavaksi.
Yhtiö on tuonut markkinoille uuden sukupolven Etteplan INFO -ratkaisun, jossa teknisen dokumentoinnin ulkoistus yhdistyy syvällisesti tekoälyyn. Ratkaisussa tekoäly ei ole irrallinen työkalu, vaan osa koko tuotanto- ja hallintamallia. Se poimii tietoa automaattisesti piirustuksista ja dokumenteista, analysoi laajoja tietokokonaisuuksia sekä tukee sisällön tuottamista ja standardien mukaista kirjoittamista. Etteplanin mukaan tämä voi lyhentää dokumentaation tarkistuskierroksia jopa 75 prosenttia.
Keskeinen muutos liittyy kuitenkin siihen, kenelle dokumentaatiota tehdään. Perinteisesti tekninen sisältö on suunnattu ihmisille, mutta jatkossa yhä useammin myös tekoälyagentit käyttävät sitä suoraan. Tämä asettaa uusia vaatimuksia rakenteelle, terminologialle ja datan johdonmukaisuudelle. Dokumentaatiosta tulee käytännössä “polttoainetta” tekoälypohjaisille järjestelmille.
Etteplanin mukaan kiristyvä sääntely, ohjelmistovetoisten tuotteiden kasvu ja teknisen sisällön räjähdysmäinen lisääntyminen tekevät muutoksesta väistämättömän. Yrityksille tämä tarkoittaa paitsi uusia työkaluja myös ajattelutavan muutosta: dokumentaatio ei ole enää pakollinen kustannus, vaan skaalautuva kilpailutekijä, joka vaikuttaa suoraan tuotekehityksen nopeuteen, vaatimustenmukaisuuteen ja operatiiviseen riskiin.