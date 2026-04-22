Tekoäly avaa hakkerille uusia ovia – myös Suomessa tilivuodot kasvussa

Tietovuodot kiihtyvät globaalisti, eikä Suomi ole kehityksen ulkopuolella. Samaan aikaan kun yritykset ottavat tekoälyä käyttöön ennätystahtia, myös vuotaneiden käyttäjätilien määrä kasvaa. Yhteys vuotojen ja tekoälyn välillä alkaa näkyä yhä selvemmin.

Kyberturvayhtiö Surfshark raportoi, että vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä vuoti maailmanlaajuisesti 22 prosenttia enemmän käyttäjätilejä kuin edellisellä neljänneksellä. Käytännössä tämä tarkoittaa jo 1 623 vuotanutta tiliä joka minuutti.

Suomessa kehitys kulkee samaan suuntaan, vaikkakin pienemmässä mittakaavassa. Vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä tietovuotojen määrä kasvoi noin viisi prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. Kaikkiaan suomalaisia käyttäjätilejä on vuodettu vuodesta 2004 lähtien yli 17 miljoonaa.

Väkilukuun suhteutettuna luvut ovat merkittäviä. Suomessa tietovuotoja on kertynyt yli 127 000 tapausta 100 000 asukasta kohden, mikä kertoo ilmiön laajuudesta digitaalisesti pitkälle kehittyneessä yhteiskunnassa. Suurimmat vuodot liittyvät usein massiivisiin tietokantoihin ja koottuihin sähköpostilistoihin. Esimerkiksi Addkan kokoama tietokanta on sisältänyt yli 1,7 miljoonaa suomalaista käyttäjätietoa.

Vuonna 2025 jo 20,2 prosenttia yrityksistä hyödynsi tekoälyä, kun vielä vuonna 2023 osuus oli 8,7 prosenttia. SurfSharkin tietoturvajohtaja Tomas Stamulis mukaan tekoälyn käyttöönotto kasvattaa suoraan yritysten hyökkäyspintaa. Yritykset keräävät ja käsittelevät aiempaa enemmän käyttäjädataa, ja samalla järjestelmien sekä integraatioiden määrä kasvaa nopeasti.

Vuotanut data ei myöskään katoa. Sen sijaan sitä yhdistellään uusiin tietovuotoihin ja myydään eteenpäin niin sanottuina yhdistelmälistoina, joita voidaan hyödyntää vielä vuosien päästä esimerkiksi identiteettivarkauksiin ja tilimurtoihin.

