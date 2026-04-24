Microsoft lopettaa Outlook Lite -sähköpostisovelluksen käytännössä toukokuun lopussa. 26.5.2026 alkaen sovellus ei enää lähetä tai vastaanota sähköposteja, vaikka aiemmin ladatut viestit pysyvät luettavissa.
Outlook Lite julkaistiin alun perin kevyeksi Android-asiakkaaksi erityisesti halvempiin ja heikkotehoisempiin puhelimiin sekä markkinoille, joissa datayhteydet ovat rajallisia. Sovellus on jo poistunut jakelusta, eikä sitä ole voinut ladata Google Playsta kuukausiin. Nyt Microsoft on vahvistanut myös lopullisen alasajon aikataulun.
Käytännön muutos on tekninen mutta selkeä: kun palvelinpään tuki katkeaa, Lite-sovellus muuttuu offline-lukijaksi. IMAP/Exchange-synkronointi ja SMTP-lähetys estetään, mikä tekee sovelluksesta käyttökelvottoman aktiiviseen viestintään.
Microsoft ohjaa käyttäjät siirtymään täysiveriseen mobiili-Outlookiin. Taustalla on yhtiön strategia konsolidoida sähköpostiasiakkaat yhteen koodipohjaan, jossa ominaisuudet, tietoturvapäivitykset ja integraatiot (mm. kalenteri, Copilot-toiminnot) voidaan toimittaa yhtenäisesti.
Kevyiden clienttien poistuminen kertoo laajemmasta trendistä: erilliset “lite”-sovellukset häviävät, kun peruslaitteiden suorituskyky kasvaa ja pilvipohjainen logiikka siirtyy palvelinpuolelle. Samalla käyttäjät lukitaan tiukemmin yhden sovellusekosysteemin sisään.