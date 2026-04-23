ABB vie cobotit raskaampiin töihin

ABB tuo markkinoille PoWa-cobotperheen, jonka ydinviesti on tavallista suurempi hyötykuorma ja korkeampi nopeus. Tavoitteena on avata yhteistyöroboteille sellaisia sovelluksia, joissa perinteiset cobotit ovat jääneet suorituskyvyssä jälkeen, mutta joissa täysiverinen teollisuusrobotti olisi ylimitoitettu ratkaisu.

ABB hakee uudella PoWa-tuoteperheellä paikkaa segmentissä, jossa yhteistyörobotilta halutaan enemmän voimaa ja nopeutta kuin mihin kevyemmät cobotit yleensä pystyvät. Yhtiön mukaan sarja tarjoaa 7–30 kilon hyötykuormat ja enimmillään 5,8 metrin sekuntinopeuden, joten tähtäin on selvästi raskaammissa ja nopeammissa tuotantovaiheissa kuin mihin cobotteja on totuttu liittämään.

Tämä on myös jutun varsinainen uutinen. ABB ei niinkään esitä cobotia uutena ilmiönä, vaan yrittää siirtää sen käyttöaluetta lähemmäs perinteistä teollisuusrobotiikkaa. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi konepalvelua, lavaukseen liittyviä tehtäviä, ruuvausta ja kaarihitsauksen kaltaisia sovelluksia, joissa pelkkä helppo käyttöönotto ei riitä, jos hyötykuorma tai jaksoaika jää liian vaatimattomaksi.

PoWan merkitys riippuu kuitenkin siitä, miten hyvin ilmoitetut huippuarvot näkyvät todellisessa käytössä. ABB puhuu luokkansa parhaasta nopeudesta, pisimmästä ulottumasta ja suurimmasta rannekuormasta, mutta tiedotteessa ei avata vertailujoukkoa eikä sitä, millä turva-asetuksilla tai millaisissa liikeradoissa luvut on saavutettu. Coboteissa juuri tämä on olennainen kysymys, koska yhteistyökäytössä sallittu nopeus määräytyy sovelluksen riskinarvioinnin mukaan eikä pelkän katalogiarvon perusteella.

Teknisesti PoWa rakentuu ABB:n OmniCore-ohjausalustan ympärille ja kytkeytyy yhtiön ohjelmistoihin, kuten RobotStudioon ja Wizard Easy Programmingiin. ABB korostaa myös kooditonta ohjelmointia, käyttöliittymän ohjelmoitavia painikkeita ja kolmansien osapuolten lisävarusteyhteensopivuutta. Näillä ominaisuuksilla pyritään madaltamaan käyttöönoton kynnystä etenkin yrityksissä, joilla ei ole valmiiksi vahvaa robotiikkaosaamista.

Tässä näkyy myös markkinan suunta. Cobotit ovat kiinnostaneet pk-yrityksiä helppokäyttöisyyden vuoksi, mutta suuremmissa tuotantoympäristöissä niiden rajoiksi ovat usein tulleet nopeus, ulottuma ja kuormankesto. Jos ABB pystyy yhdistämään näihin parempaan suorituskykyyn ilman, että järjestelmä menettää cobotin tärkeimmät edut eli kompaktin rakenteen ja suhteellisen sujuvan käyttöönoton, PoWa voi olla käyttökelpoinen vaihtoehto juuri siihen väliin, johon markkinaan on jäänyt selvä aukko.