Microchip toi ohjelmoitavan logiikan PIC-ohjaimiin

Microchip laajentaa PIC-sarjaansa ohjaimiin, joissa ohjelmoitava logiikka ja MCU on yhdistetty samalle sirulle. Ajatus on yksinkertainen mutta käytännössä kiinnostava, koska aikakriittisiä toimintoja voidaan siirtää pois ohjelmistosta ilman erillistä CPLD-piiriä ja siihen liittyvää lisäkustannusta.

Oleellinen uutuus ei ole uusi mikro-ohjainarkkitehtuuri vaan tapa yhdistää kaksi tuttua rakennuspalikkaa samaan piiriin. Microchipin uudet PIC16F13276- ja PIC18-Q35-perheet tuovat yhtiön CLB-logiikan (Configurable Logic Block) osaksi pienen tehonkulutuksen PIC-ohjaimia, jolloin osa ajoituskriittisestä logiikasta voidaan toteuttaa raudassa eikä ohjelmistossa.

Tämä on olennaista etenkin moottoriohjauksessa, teollisuusautomaatiossa ja autoelektroniikassa, joissa ohjelmiston viiveet ja keskeytyksistä syntyvä determinismin puuttuminen voivat olla ongelma. Kun logiikkafunktiot siirretään erilliseen laitteistopolkuun, käyttäytymisestä saadaan ennakoitavampaa ja vasteajasta tasaisempi. Se on uskottava etu, vaikka tiedotteessa ei esitetä numeerista vertailua siihen, kuinka paljon viive, tehonkulutus tai suorituskyky käytännössä paranee.

PIC16F13276-perheeseen Microchip ilmoittaa 32 logiikkaelementtiä ja PIC18-Q35-perheeseen 128 logiikkaelementtiä. Näillä määrillä ei korvata suuria ohjelmoitavia logiikkapiirejä, mutta ne voivat riittää moniin käytännön ohjaus-, valvonta- ja liitäntälogiikan tehtäviin. Juuri tässä on ratkaisun realistinen arvo. Tarkoitus ei näytä olevan kilpailla FPGA- tai laajempien CPLD-ratkaisujen kanssa, vaan poistaa tarve pieneltä erilliseltä logiikkapiiriltä silloin, kun tarvittava toiminnallisuus mahtuu samaan mikrokontrolleriin.

Microchip korostaa myös sitä, että logiikka voidaan ladata automaattisesti käynnistyksen tai resetin yhteydessä ilman CPU:n osallistumista. Tämä on teknisesti relevantti yksityiskohta turvallisuus- ja teollisuussovelluksissa, joissa järjestelmän pitää asettua tunnettuun tilaan heti käynnistyksessä eikä vasta ohjelmiston alustuksen jälkeen.

Yhtiön mukaan piirit ovat drop-in-yhteensopivia olemassa olevien PIC16- ja PIC18-suunnittelujen kanssa. Jos tämä toteutuu käytännössä ilman merkittäviä kompromisseja, käyttöönoton kynnys jää matalaksi. Se voi olla tärkeämpää kuin itse CLB:n absoluuttinen suorituskyky, koska sulautetuissa järjestelmissä suunnittelijat arvostavat usein eniten mahdollisuutta tehdä pieni mutta hyödyllinen parannus ilman koko alustan uusimista.

Kehitystyökaluissa kiinnostavin lisäys on Visual Studio Codeen tuotu CLB-konfigurointityökalu, jossa logiikkaa voi rakentaa graafisesti ilman HDL-suunnittelua. Lisäksi Microchip lupaa ajoitusanalyysin, simuloinnin ja laitteistotason debugoinnin samaan työnkulkuun.

Hinnoittelu alkaa volyymeissa 0,32 dollarista PIC16F13276-sarjassa ja 0,62 dollarista PIC18-Q35-sarjassa. Näillä tasoilla Microchip yrittää selvästi tehdä yhdistetystä logiikka+ohjainmallista vaihtoehdon myös kustannusherkkään massatuotantoon.