Muistipula pahenee ja alkaa levitä muihin komponentteihin

Komponenttien toimitusajat eivät ole helpottamassa, vaikka pahin ylitarjonta on purkautunut. Erityisesti muisti on ajautunut uuteen pullonkaulaan, ja sama paine alkaa näkyä myös passiiveissa ja tehopuolella. Taustalla on ennen kaikkea AI-kysynnän nopea kasvu.

Komponenttimarkkina on kääntynyt nopeasti pois ylitarjonnasta, mutta helpotusta toimitusaikoihin ei ole näkyvissä ainakaan keskeisissä komponenteissa. Sourceabilityn Q1-raportin perusteella erityisesti muisti on ajautunut selkeään niukkuuteen, joka heijastuu koko toimitusketjuun.

DRAM- ja muiden volatiilien muistien toimitusajat venyvät jopa 30–52 viikkoon, ja useat valmistajat toimittavat tuotteita käytännössä vain allokaatiomallilla. Samalla hinnat ovat nousseet rajusti, jopa 80–90 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Taustalla on kapasiteetin siirtyminen korkeamman katteen tuotteisiin, kuten HBM-muisteihin, sekä hyperskaalaajien ja AI-toimijoiden etusija toimituksissa.

Tilanne ei raportin mukaan ole lyhytaikainen. Pitkät sopimukset ulottuvat vuoteen 2028 asti, mikä viittaa siihen, että yleiskäyttöisen muistin saatavuus pysyy kireänä vielä pitkään.

Muistin lisäksi paine leviää nyt muihin komponenttiryhmiin. Passiivikomponenteissa erityisesti suurikapasiteettiset MLCC-kondensaattorit ja polymeeritantaalit kärsivät kasvavasta kysynnästä, mikä pidentää toimitusaikoja ja nostaa hintoja. Myös tehopuolella ja diskreeteissä komponenteissa näkyy häiriöitä, osin yksittäisten valmistajien ongelmien takia. Esimerkiksi Nexperiaan liittyvä tilanne venyttää joidenkin komponenttien toimitusaikoja jopa yli 50 viikkoon.

Sen sijaan kaikki markkinasegmentit eivät ole kriisissä. Analogipiirit, mikro-ohjaimet ja liitinkomponentit pysyvät pääosin hallinnassa, vaikka yksittäisiä kiristymisen merkkejä on jo nähtävissä. Tämä kertoo siitä, että kyse ei ole vielä laajasta komponenttipulasta, vaan valikoivasta niukkuudesta.

Keskeinen ajuri on AI. Raportti arvioi, että tekoälysovellukset muodostavat jo noin puolet sirumarkkinasta vuonna 2026 . Datakeskusten rakentaminen syö muistien lisäksi myös passiivien ja tehoratkaisujen kapasiteettia, mikä heijastuu laajasti elektroniikkasuunnitteluun.

Samaan aikaan kuluttajapuolella kehitys kulkee toiseen suuntaan. Älypuhelinmarkkinan ennustettu 13 prosentin lasku kertoo kysynnän heikkenemisestä, kun komponenttien hinnannousu siirtyy lopputuotteisiin.