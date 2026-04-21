Maailman suurin akkutoimittaja CATL kiristää tahtia solid-state-akkujen kehityksessä ja tähtää jopa 500 wattitunnin energiatiheyteen kilogrammaa kohti. Samalla se asettuu suoraan kilpailemaan suomalaisen startupin Donut Labin kanssa, joka on noussut otsikoihin vastaavilla lupauksilla.
CATL:n tuore patenttihakemus (PCT/CN2025/086345) paljastaa, että yhtiö keskittyy erityisesti sulfidielektrolyyttiin perustuvien kiinteän olomuodon akkujen keskeiseen ongelmaan eli materiaalien rajapintojen epävakauteen. Ratkaisuksi yhtiö esittää uutta positiivielektrodin materiaalia ja pinnoiterakennetta, joiden tavoitteena on parantaa akun kestävyyttä erityisesti korkeissa lämpötiloissa ja vähentää kapasiteetin heikkenemistä.
Kyse ei ole pienestä toimijasta. Kiinalainen CATL (Contemporary Amperex Technology) on globaalisti akkuteollisuuden ylivoimainen markkinajohtaja, jonka asiakkaisiin kuuluvat käytännössä kaikki suuret sähköautovalmistajat. Donut Lab taas on varhaisessa vaiheessa oleva startup, joka on herättänyt huomiota poikkeuksellisen kunnianhimoisilla lupauksillaan.
CATL:n mukaan teknologia on tällä hetkellä vasta kehitysvaiheessa, ja tavoitteena on saavuttaa autokäyttöön soveltuva taso vuoteen 2027 mennessä. Ensimmäiset sovellukset nähdään todennäköisesti robotiikassa ja drooneissa, joissa korkea energiatiheys on kriittisempi tekijä kuin kustannus.
Yhtiö on myös valmistautumassa tuotannon skaalaamiseen. Se on varannut satojentuhansien tonnien kuparifoliokapasiteetin vuosille 2026–2028, mikä viittaa siihen, että solid-state-akkujen teollistaminen on jo käynnissä, vaikka tekniset haasteet – kuten kennojen vaatima korkea puristuspaine – eivät ole vielä täysin ratkaistu.
Akkukilpa on siis siirtymässä laboratorioista kohti teollista todellisuutta. Ja kun vastassa on CATL:n kokoluokan jätti, startupien lupaukset joutuvat nyt aivan uudenlaiseen testiin.