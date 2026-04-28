Tekoälyn käyttö ei voi olla promptien kirjoittamista koneelle, vaan sen pitää olla mukana niissä työkaluissa, joita käytämme koko ajan, sanoi Microsoftin kaupallisen liiketoiminnan johtaja Judson Althoff yhtiön AI Tour -tapahtumassa Helsingissä.
Althoffin mukaan generatiivisen tekoälyn ensimmäinen vaihe eli promptaaminen on jäämässä aika lyhyeksi välivaiheeksi. Tilalle tulee agenttipohjainen malli, jossa tekoäly ei enää vastaa kysymyksiin vaan tekee töitä käyttäjän puolesta.
Microsoft havainnollisti muutosta demolla uudesta Copilot Cowork -työkalusta. Kyse ei ole enää chatista, vaan taustalla toimivasta “tekoälysihteeristä”, joka hoitaa useita tehtäviä samanaikaisesti: kokoaa aineistoa, valmistelee esityksiä, kirjoittaa muistiinpanot ja seuraa työn etenemistä sivupalkissa. Lopuksi se palauttaa käyttäjälle yhteenvedon tehdyistä toimenpiteistä.
Althoffin mukaan tekoäly on jo nyt muuttanut ohjelmistokehitystä nopeammin kuin odotettiin. Microsoftilla tekoäly kirjoittaa noin 35 prosenttia kaikesta koodista, ja uusimmissa tuotteissa – kuten Coworkissa – jopa yli 80 prosenttia syntyy tekoälyn avulla. Yhtiön sisällä arvioidaan, että esimerkiksi kvanttitietokoneissa tuotteistamisen aikataulu on nopeutunut jopa viidellä vuodella tekoälyn ansiosta.
Keskeinen muutos ei kuitenkaan ole koodissa vaan käyttömallissa. Althoff korosti, että tekoälyä ei pidä rakentaa erilliseksi työkaluksi, vaan osaksi arjen työympäristöä. Tavoitteena on, että käyttäjä ei enää “käytä tekoälyä”, vaan tekoäly toimii näkymättömästi työn taustalla.
Tätä varten Microsoft on rakentanut kokonaisen AI-alustan. Sen ytimessä on niin sanottu IQ-kerros, joka yhdistää käyttäjän kontekstin, datan ja sovellukset. Work IQ hyödyntää Microsoft 365 -ympäristön tietoa käyttäjän työskentelystä, Fabric IQ tuo mukaan yrityksen datan riippumatta sen sijainnista, ja Foundry IQ määrittelee, miten tekoäly käyttää tätä dataa sovelluksissa.
Näiden päälle rakentuu agenttikerros. Microsoftin mukaan yhtiöllä on jo kymmeniä miljoonia rekisteröityjä AI-agentteja, ja sisäisessä käytössä kymmenet tuhannet kehittäjät hyödyntävät satojatuhansia agentteja viikoittain. Alimpana pinossa on Agent Factory, jossa yritykset voivat rakentaa omia agenttejaan.
Althoffin mukaan tekoäly siirtyy yksittäisistä vastauksista kohti jatkuvaa toimintaa. Samalla myös ohjelmistokehityksen rooli muuttuu. Jokainen meistä on kehittäjä eli maker, hän totesi, viitaten siihen, että tekoäly tuo sovelluslogiikan lähemmäs liiketoiminnan ja asiakkaiden tarpeita.
Promptaaminen ei katoa kokonaan, mutta se siirtyy taustalle. Käyttäjän näkökulmasta tekoäly ei enää ole keskustelukumppani, vaan työtoveri, joka hoitaa tehtäviä itsenäisesti.
Kolmen vuoden promptaamisen jälkeen tekoälyn käyttöliittymä on muuttumassa perusteellisesti. Chat-ikkunasta siirrytään agentteihin.