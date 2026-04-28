Uusi työkalu näyttää, missä signaali kulkee piirikortilla

Elektroniikkasuunnittelussa yksi arjen hankalimmista kysymyksistä on yllättävän yksinkertainen: missä tämä signaali oikeasti kulkee piirilevyllä? XJTAG pyrkii ratkaisemaan ongelman uudella ilmaisella työkalulla, joka tuo PCB-layoutin suoraan debuggaajan nähtäväksi ilman raskaita CAD-ohjelmistoja.

Yhtiön julkaisema Layout Viewer hyödyntää ODB++-dataa, jota käytetään tyypillisesti valmistuksessa. Työkalu osaa lukea layoutin nettilistan, komponentit ja pinnit, ja antaa käyttäjälle mahdollisuuden hakea ja korostaa yksittäisiä signaaleja suoraan piirilevyn näkymässä. Näin esimerkiksi vikatilanteessa voidaan nopeasti paikantaa, mihin tietty signaali on reititetty ja mitä komponentteja se koskettaa.

Keskeinen ajatus on yksinkertainen: layoutin katseluun ei enää tarvita suunnittelutyökaluja eikä niiden lisenssejä. Tämä on merkittävä käytännön parannus erityisesti bring-up- ja testausvaiheessa, jossa suunnitteludataa tarvitaan nopeasti mutta CAD-ympäristö ei ole käytettävissä.

Työkalu on suunnattu erityisesti laitteiston käyttöönottoon, tuotantotestaukseen ja kenttädiagnostiikkaan. Näissä tilanteissa insinööri työskentelee fyysisen piirilevyn kanssa ja tarvitsee nopean vastauksen siihen, miten signaalit kulkevat ja miten komponentit liittyvät toisiinsa.

XJTAGin ratkaisu täyttää aukon suunnittelun ja testauksen välillä. Kun valmistusdata voidaan avata kevyessä katseluohjelmassa, PCB-layoutista tulee käytännössä “kartta”, jota voi hyödyntää suoraan mittauksissa ja vianhaussa.

Layout Viewer on ladattavissa maksutta yhtiön verkkosivuilta.