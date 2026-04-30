ROHM on tuonut markkinoille uuden langattoman latauksen piirisarjan, joka on suunniteltu nimenomaan äärimmäisen pieniin puettaviin laitteisiin. Uusi ML7670/ML7671-ratkaisu vie NFC-pohjaisen latauksen kokoluokkaan, jossa se mahtuu jopa älysormuksiin.
Älysormusten yleistyminen erityisesti terveys- ja hyvinvointikäytössä on paljastanut perinteisten lataustapojen rajoitteet. Johdollinen lataus on sormuksessa hankalaa, ja Qi-standardi vaatii liian suuren kelarakenteen. ROHM ratkaisee ongelman hyödyntämällä 13,56 megahertsin NFC-tekniikkaa, joka mahdollistaa selvästi pienemmät antennit.
Uuden piirisarjan maksimitehonsiirto on 250 milliwattia, mikä riittää pienten laitteiden lataukseen. Vastaanotinpiirin koko on vain 2,28 × 2,56 × 0,48 millimetriä, ja siihen on integroitu tarvittavat tehoelektroniikan komponentit. Ratkaisun hyötysuhde nousee parhaimmillaan 45 prosenttiin tässä teholuokassa.
Keskeinen muutos on myös järjestelmätasolla: kaikki langattoman latauksen ohjaukseen tarvittava laiteohjelmisto on sulautettu suoraan piiriin. Erillistä mikro-ohjainta ei tarvita, mikä pienentää piirilevyä ja yksinkertaistaa suunnittelua.
Piirisarja on yhteensopiva NFC Forum WLC 2.0 -määrityksen kanssa, joten se toimii osana laajenevaa NFC-latausekosysteemiä. Teknologia on jo käytössä japanilaisen SOXAIn SOXAI RING 2 -älysormuksessa.