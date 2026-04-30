Verkkojen suorituskykyä ei enää mitata vain fyysisillä testilaitteilla. Japanilainen Anritsu tuo nyt mittauksen suoraan pilvi- ja virtuaaliympäristöihin uudella Virtual Network Master -ratkaisullaan. Käytännössä verkon suorituskykyä ei enää tarkastella ulkopuolelta mittalaitteilla, vaan sisältä käsin siellä missä sovellukset oikeasti toimivat.
Uusi ohjelmistopohjainen mittausversio toimii KVM-virtualisoinnin päällä, mikä mahdollistaa verkon laadun analysoinnin suoraan samassa ympäristössä, jossa sovelluksetkin pyörivät. Tämä on merkittävä muutos perinteiseen malliin, jossa mittaus on tehty erillisillä laitteilla verkon ulkopuolelta.
Pilviarkkitehtuurien yleistyessä verkot ovat muuttuneet hajautetuiksi ja monimutkaisiksi. Samalla suorituskykyongelmat syntyvät yhä useammin virtualisointikerroksessa eikä fyysisessä infrastruktuurissa. Tästä syystä perinteiset mittausmenetelmät eivät enää anna tarkkaa kuvaa todellisesta palvelutasosta.
Anritsun ratkaisu mittaa keskeisiä parametreja kuten läpimenoa, viivettä, jitteriä ja pakettihävikkiä suoraan virtuaaliympäristössä. Näin verkon toimintaa voidaan arvioida päästä päähän realistisissa käyttöolosuhteissa.
Aiemmin Virtual Network Master tuki julkisia pilviä kuten Amazon Web Services. Nyt KVM-tuki tuo mukaan yritysten omat private cloud -ympäristöt, joita käytetään erityisesti finanssi- ja terveydenhuoltosektoreilla tietoturva- ja sääntelysyistä.
Yhdessä nämä mahdollistavat verkon laadun mittaamisen hybridipilvissä, joissa julkinen ja yksityinen pilvi toimivat rinnakkain. Samalla mittaus siirtyy yhä enemmän ohjelmistoksi, jota voidaan automatisoida ja integroida osaksi kehitys- ja operointiprosesseja.