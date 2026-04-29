Älypuhelin ei käytännössä koskaan ole lepotilassa. Vaikka laite makaa yöpöydällä käyttämättömänä, se vaihtaa jatkuvasti pieniä datapaketteja palvelimien kanssa ja pitää järjestelmän ajan tasalla. Kaikki tämä liikenne ei kuitenkaan liity laitteen perustoimintoihin.
- Jotkin tiedonsiirrot voivat sisältää jatkuvia seurantaan tai mainontaan liittyviä signaaleja, eli prosesseja, jotka voivat paljastaa henkilötietoja käyttäjien tietämättä, sanoo NordVPN:n teknologiajohtaja Marijus Briedis.
Taustaliikenne on osin perusteltua. Puhelin tarkistaa käyttöjärjestelmäpäivityksiä, synkronoi sähköposteja ja viestejä sekä raportoi järjestelmän tilasta. Ilman tätä laite ei pysyisi toimintakunnossa eikä yhteydessä palveluihin.
Ongelma alkaa siitä, että samaan aikaan kulkee myös muuta dataa, joka ei ole välttämätöntä. Puhelin voi lähettää pysyviä tunnisteita, joiden avulla käyttäjää seurataan sovellusten ja palvelujen välillä. Lisäksi laite välittää sijaintiin liittyviä signaaleja, vaikka varsinainen GPS-paikannus olisi pois päältä. Myös taustalla kerättävä analytiikka voi paljastaa yksityiskohtaisia tietoja käyttötavoista.
Briedisin mukaan kyse ei ole pelkästä tietosuojasta, vaan myös kyberturvasta. Mitä enemmän tunnisteita ja telemetriatietoa liikkuu, sitä helpompi on rakentaa tarkka kuva käyttäjän toiminnasta. Tämä lisää riskiä profilointiin, seurantaan ja pahimmillaan tietojen väärinkäyttöön.
Keskeinen havainto on, että suurin osa tästä liikenteestä tapahtuu ilman käyttäjän aktiivista toimintaa, usein oletusasetusten ohjaamana. Siksi puhelin voi jakaa huomattavan määrän dataa myös silloin, kun sitä ei käytetä lainkaan.
Ratkaisu ei ole yksittäinen asetus, vaan kokonaisuus. Käyttöoikeuksien rajaaminen, taustapäivitysten hallinta ja seurannan estäminen voivat vähentää merkittävästi ylimääräistä tiedonsiirtoa.
- Isoin virhe on olettaa, että oletusasetukset ovat turvallisia, Briedis sanoo.