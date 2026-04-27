Emersonin NI CHESS tuo ilmailu- ja puolustusjärjestelmien RF-kanavien emuloinnin ohjelmistopohjaiseksi osaksi PXI-testiympäristöä. Tavoitteena ei ole korvata kenttätestausta kokonaan, vaan löytää Dopplerin, häipymän, vaimennuksen ja häiriöiden kaltaiset ongelmat aiemmin ja toistettavammin laboratoriossa.
Aerospace- ja puolustusjärjestelmien RF-linkkejä voidaan testata aiempaa realistisemmissa laboratorio-olosuhteissa Emersonin uudella NI CHESS -alustalla. Kyse on kanavaemulointiohjelmistosta, joka toimii NI:n PXI-pohjaisen vastaanotinlaitteiston kanssa ja mallintaa dynaamisia RF-olosuhteita reaaliajassa.
NI Channel Emulator System Software eli CHESS on suunnattu erityisesti satelliitti-, ilma-alus- ja puolustusviestintään. Sen avulla voidaan testata esimerkiksi maa–kiertorata-, maa–ilma- ja ilma-alusten välisiä linkkejä hallituissa ja toistettavissa olosuhteissa ilman, että kaikkia skenaarioita täytyy viedä suoraan kenttäkokeisiin.
Teknisesti alusta yhdistää mallipohjaisen simuloinnin ja hardware-in-the-loop-suorituksen. RF-kanavan ilmiöitä, kuten Doppler-siirtymää, monitie-etenemistä, etenemisvaimennusta ja häiriöitä, syötetään testattavaan järjestelmään FPGA-pohjaisen rinnakkaisprosessoinnin ja skenaariotyökalujen avulla.
Merkitys on käytännöllinen. Kenttätestit ovat aerospace-puolella kalliita, hitaita ja vaikeasti toistettavia, ja osa virheistä löytyy usein vasta myöhäisessä vaiheessa. Laboratorioemulointi voi pienentää tätä riskiä, koska sama häiriötilanne voidaan ajaa uudelleen ja eri skenaarioita voidaan kokeilla ilman lentokampanjaa tai satelliittiyhteyden todellista operointia.
Emerson korostaa CHESSin laajakaistaista ja monikanavaista arkkitehtuuria sekä yhteensopivuutta olemassa olevan NI PXI RF -infrastruktuurin kanssa. Tämä on olennainen lupaus käyttäjille, joilla on jo NI:n testilaitteistoa käytössä, sillä uusi kyvykkyys voidaan lisätä ilman koko testipenkin uusimista.