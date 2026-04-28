Auton ja ympäristön välinen viestintä siirtyy uudelle tasolle. Uusissa ratkaisuissa auto ei enää vain vilkuta valojaan vaan projisoi varoituksia ja ohjeita suoraan tien pintaan – esimerkiksi jarrutuksesta kertovan symbolin, jalankulkijalle näkyvän suojatiemerkinnän tai kaistanvaihtoa osoittavan nuolen.
Valeo ja Infineon Technologies esittelivät ratkaisuaan Beijing International Automotive Exhibition -näyttelyssä. Järjestelmä perustuu laserin pyyhkäisyyn ja MEMS-peiliin, joiden avulla maahan voidaan piirtää tarkkoja ja kirkkaita kuvioita myös päivänvalossa.
Teknologian idea on tehdä ajoneuvojen välisestä V2X-viestinnästä näkyvää myös ihmisille. Kun tieto jarrutuksesta, liikkeellelähdöstä tai vaaratilanteesta projisoidaan suoraan tiehen, sen näkevät myös jalankulkijat ja pyöräilijät ilman mitään vastaanotinta.
Samalla autoihin syntyy uusi ulkoinen käyttöliittymä. Valmistajat voivat näyttää maassa esimerkiksi tervetuloanimaatioita, brändigrafiikkaa tai auton tilaan liittyvää tietoa. Ensimmäiset ratkaisut tuottavat kaksivärisiä kuvia, mutta kehityksessä on jo täysvärinen versio.
Ratkaisun ytimessä on Infineon Technologiesin 2D MEMS -mikropeili. Kyse on mikrometriluokan rakenteesta, joka kallistuu kahteen suuntaan ja ohjaa lasersädettä erittäin nopeasti pisteestä toiseen. Kun peili pyyhkäisee säteen vaakaan ja pystyyn, laser “piirtää” kuvan piste pisteeltä maahan. Periaate on sama periaate kuin laserprojektorissa.
2D-rakenne on tässä oleellinen, sillä sen avulla yhdellä peilillä saadaan koko kuva ilman erillisiä optiikoita. Lisäksi piirin skannaus on erittäin nopea, resoluutio korkea ja tuotettu kuva riittävän kirkas myös auringonvalossa.