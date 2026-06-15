Linux-ytimestä on löytynyt 19 vuotta vanha haavoittuvuus, jonka avulla perusoikeuksilla varustettu paikallinen käyttäjä voi saada järjestelmässä root-oikeudet. CIFSwitchiksi nimetty haavoittuvuus koskee Linuxin CIFS/SMB-asiakaspuolta ja siihen liittyvää cifs-utils-apuohjelmistoa.
Haavoittuvuudelle on annettu tunniste CVE-2026-46243. Se ei ole verkon yli suoraan hyödynnettävä SMB-palvelinaukko, vaan paikallinen käyttöoikeuksien korotus. Riskissä ovat etenkin järjestelmät, joissa käyttäjillä on paikallinen pääsy, käytössä on cifs-utils ja järjestelmä sallii hyökkäysketjun vaatimat nimiavaruudet.
CIFS vastaa Linuxissa SMB-verkkolevyjen liittämisestä ja niihin liittyvästä liikenteestä. Ongelma syntyy siitä, että kernelin CIFS-alijärjestelmä ja käyttäjätilassa root-oikeuksilla ajettava cifs.upcall-apuohjelma luottavat tietoihin, joiden alkuperää ei tarkisteta riittävästi.
Tutkijan mukaan hyökkääjä voi väärentää CIFS-todennukseen liittyvän pyynnön niin, että root-oikeuksilla ajettava apuohjelma käsittelee hyökkääjän syöttämiä kenttiä kernelistä tulleina. Tämän seurauksena hyökkääjä voi tietyissä kokoonpanoissa päästä ajamaan omaa koodiaan root-oikeuksilla.
Haavoittuvuuden löysi SpaceX tietoturvainsinööri Asim Viladi Oglu Manizada. Hän on julkaissut myös proof-of-concept-koodin, jonka tarkoituksena on auttaa ylläpitäjiä varmistamaan, että korjaukset ja torjuntatoimet toimivat.
Useat Linux-jakelut ovat julkaisseet korjauksia tai ohjeita riskin pienentämiseksi. Varsinainen korjaus on kernelipäivitys. Jos CIFS/SMB-verkkolevyjä ei käytetä, hyökkäysketjun voi katkaista myös poistamalla cifs-utils-paketin tai estämällä cifs-kernelimoduulin lataamisen. Tämä kannattaa kuitenkin tehdä vain, jos järjestelmässä ei tarvita Windows- tai SMB-jaettuja verkkolevyjä.