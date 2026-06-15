Suomalaisen Donut Labin akkuteknologiaa voimakkaasti arvostellut Ryan Hughes eli Ziroth on joutunut itse tarkastelun kohteeksi. Donut Labin osakkeenomistaja ja toimitusjohtaja Marko Lehtimäen pitkäaikainen ystävä Michael Roberts väittää tuoreessa kirjoituksessaan, että Hughes jätti kertomatta yleisölleen yhteydestään maailman suurimpaan akkuyhtiöön CATL.
Hughes nousi alkuvuonna laajaan julkisuuteen julkaisemalla useita videoita, joissa hän kyseenalaisti Donut Labin kiinteän elektrolyytin akkua koskevat väitteet. Videoissa Hughes päätyi yhä jyrkempiin johtopäätöksiin ja esitti, että yhtiö olisi antanut harhaanjohtavaa tietoa teknologiastaan. Väitteet levisivät nopeasti myös suomalaisiin talous- ja teknologiamedioihin.
Nyt keskustelu on saanut uuden suunnan. Robertsin mukaan Hughesin verkkosivuilla CATL on ollut esillä yhteistyökumppanina jo ennen kuin Donut Lab nousi kansainväliseen julkisuuteen CES-messuilla alkuvuonna. Robertsin mukaan Hughesin olisi pitänyt kertoa tästä suhteesta videoidensa yhteydessä, jotta katsojat olisivat voineet arvioida mahdollisia sidonnaisuuksia itse.
Roberts korostaa, ettei hän väitä CATL:n ohjanneen Hughesin toimintaa tai maksaneen Donut Labia koskevasta sisällöstä. Hänen mukaansa kyse on ennen kaikkea avoimuudesta. Samassa kirjoituksessa Roberts ilmoittaa itse olevansa Donut Labin osakkeenomistaja ja Marko Lehtimäen läheinen ystävä.
Kirjoituksessa Roberts arvostelee myös Hughesin teknistä päättelyä. Hänen mukaansa Hughes rakentaa johtopäätöksensä pitkälti sen varaan, että Donut Labin kennon lataus- ja purkukäyrät muistuttavat tavanomaisen litiumioniakun käyttäytymistä. Robertsin mukaan tällainen havainto ei yksinään todista kennon kemiallista rakennetta eikä sitä, että yhtiö olisi antanut virheellisiä tietoja teknologiastaan.
Roberts kiistää lisäksi väitteet sijoittajien harhaanjohtamisesta. Hänen mukaansa valtaosa Donut Labiin liitetyistä sijoittajista sijoitti alun perin moottoripyörävalmistaja Verge Motorcycles:iin jo ennen akkuteknologian julkistamista. Roberts väittää myös, ettei Donut Lab ole kerännyt uutta sijoitusrahaa akkuteknologian todistusprosessin aikana.
Kiistan osapuolet ovat edelleen kaukana toisistaan. Hughes on pitänyt Donut Labin väitteitä epäuskottavina, kun taas yhtiö on vastannut julkaisemalla mittaustuloksia ja teknisiä selvityksiä iDonutBelieve-kampanjassaan. Lopullinen vastaus ei kuitenkaan synny YouTube-videoissa eikä vastakirjoituksissa, vaan riippumattomissa testeissä ja materiaalianalyyseissä, joiden avulla voidaan lopullisesti varmistaa, mitä Donut Labin kennon sisällä todella on.