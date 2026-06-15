Suomeen toukokuussa saapunut realme hakee nopeasti näkyvää asemaa Suomen älypuhelinmarkkinoilla. Yhtiö on aloittanut yhdessä Elisan ja DNA:n kanssa kampanjan, jossa realme GT 8 Pro -lippulaivapuhelimen hinnasta saa vähintään 500 euron alennuksen mitä tahansa vanhaa älypuhelinta vastaan.
Realme GT 8 Pron suositushinta on 999 euroa. Kampanjassa laitteen hinta putoaa alimmillaan 499 euroon. Alennus koostuu jälleenmyyjien normaalista edusta sekä 400 euron lisävaihtoedusta. Jos vaihdossa annettava puhelin on arvokkaampi, hyvitys voi nousta tätä suuremmaksi.
Realmen mukaan esimerkiksi OnePlus 12 -puhelimesta voi saada noin 200 euroa lisävaihtoetua, jolloin GT 8 Pron hinnaksi jäisi noin 300 euroa. Tarjouksen varsinainen erikoisuus on kuitenkin se, että vanhaksi laitteeksi kelpaa mikä tahansa älypuhelin. Kampanja koskee yhtä puhelinta asiakasta kohden, ja kampanjapuhelimia on rajattu erä.
Realmen pohjoismaiden johtajan Elias Salmen mukaan kampanja kertoo yhtiön sitoutumisesta Suomen markkinaan. Hänen mukaansa GT 8 Pro on realmen tehokkain älypuhelin, ja vaihtotarjous tekee siitä yhtiön sanoin todellisen ”flagship killerin”.
Operaattorit näyttävät olevan vahvasti mukana realmen Suomen-avauksessa. DNA:n valikoimapäällikkö Tuomo Seppänen kertoo yhtiöllä olevan vahva luottamus realmeen. Hänen mukaansa kampanja tarjoaa houkuttelevan mahdollisuuden uuden puhelimen hankintaa suunnitteleville käyttäjille. Elisan kuluttajien laiteliiketoiminnasta vastaava johtaja Tuomas Lampén arvioi GT 8 Pron kiinnostavan erityisesti niitä käyttäjiä, joita lippulaivamallit ovat jo pidempään houkutelleet.
GT 8 Pro on realmen ensimmäisiä Suomeen vahvasti tuotavia huippumalleja. Laitteen kiinnostavimpiin ominaisuuksiin kuuluu Ricohin kanssa kehitetty kamerakokonaisuus, jolla realme pyrkii erottumaan Android-lippulaivojen tiukasti kilpaillussa luokassa. Kampanja on voimassa Elisalla ja DNA:lla 5. heinäkuuta asti.