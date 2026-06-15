Verkkokaupan seuraava askel on ostava tekoälyagentti

Salolainen Virtasenkauppa pilotoi verkkokauppaa, jossa asiakas voi tilata tuotteen keskustelemalla tekoälyagentin kanssa. Agentti käsittelee tilauksen ja lähettää ostajalle MobilePay-maksupyynnön. Kyse on pienestä pilotista, mutta se näyttää konkreettisesti, mihin verkkokauppa on siirtymässä: tekoäly ei enää vain neuvo asiakasta, vaan alkaa osallistua itse ostotapahtumaan.

Virtasenkaupan ratkaisu on käytössä toistaiseksi vain tietyissä tuotteissa. Pilotin tavoitteena on testata käytännössä, miten keskusteleva ostaminen toimii oikeassa verkkokaupassa, miten tilaus voidaan vahvistaa luotettavasti ja miten maksaminen voidaan kytkeä osaksi tekoälyn ohjaamaa ostotapahtumaa.

Kyse ei ole enää perinteisestä verkkokaupan chatista, joka vastaa kysymyksiin tai suosittelee tuotteita. Virtasenkaupan esittelyssä tekoälyagentti tunnistaa asiakkaan tarpeen, käsittelee tilauksen ja lähettää MobilePay-maksupyynnön. Asiakas hyväksyy maksun MobilePayssa, joten tekoäly ei vielä itsenäisesti maksa asiakkaan puolesta.

Virtasenkaupan toimitusjohtajan Antti Järvisen mukaan keskusteleva ostaminen valmistaa verkkokauppaa aikaan, jolloin tekoälyagentit eivät vain keskustele käyttäjän kanssa, vaan voivat myös tehdä ostoksia tämän puolesta.

– Nyt keskusteleva ostaminen auttaa nopeuttamaan ja tekemään ostoprosessista inhimillisemmän. Tulevaisuudessa asiakkaan käyttämä tekoäly voi keskustella myös suoraan verkkokaupan järjestelmien kanssa. Näin se voi vertailla vaihtoehtoja, tehdä tilauksen ja hoitaa koko prosessin automaattisesti, Järvinen sanoo.

Teknisesti ratkaisu perustuu Virtasenkaupan mukaan yhtiön omaan dataan, joka on vektoroitu kielimalleille sopivaksi. Järjestelmää ei ole sidottu yhteen kielimalliin, vaan parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi käytössä on useita rinnakkaisia malleja. Tavoitteena on, että agentti pystyy hyödyntämään verkkokaupan omaa tuotetietoa eikä perustu pelkästään yleisen kielimallin vastauksiin.

Maksamisen osalta ratkaisu hyödyntää olemassa olevia maksurajapintoja. Virtasenkaupan mukaan ostoksen vahvistus tapahtuu vähintään kahdella tavalla virheiden ja väärinkäytösten välttämiseksi. Yhtiö korostaa myös, ettei henkilötietoja tarvitse tallentaa tekoälyn käyttämään tietokantaan.

Maksukumppanina pilotissa toimii MobilePay. Agentti lähettää keskustelun perusteella maksupyynnön ostajalle, joka hyväksyy sen sovelluksessa. Vipps MobilePayn Suomen maajohtajan Perttu Krögerin mukaan agenttipohjainen ostaminen voi tulevaisuudessa kasvattaa tekoälyn roolia myös maksamisessa.

– Tulevaisuudessa tekoälyagentit tulevat tekemään yhä enemmän maksuja ihmisten puolesta, ja silloin on tärkeää, että maksaminen on kuluttajille tuttu, helppo ja turvallinen kokemus, Kröger sanoo.

Virtasenkaupan pilotti ei vielä tarkoita täysin autonomista ostamista, jossa käyttäjän oma tekoälyagentti hakisi tuotteen, vertailisi vaihtoehdot, neuvottelisi verkkokaupan kanssa ja hoitaisi maksun alusta loppuun. Se vie kuitenkin verkkokaupan tekoälyä selvästi pidemmälle kuin perinteinen asiakaspalvelubotti.