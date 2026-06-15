Ericsson tuo AI in RAN -ohjelmiston 5G-verkon radio-osaan. Tavoitteena on parantaa verkon suorituskykyä, spektritehokkuutta ja energiatehokkuutta ilman uusia laiteasennuksia.
AI in RAN -ohjelmistossa tekoälymalleja ajetaan suoraan 5G-verkon tukiasemalaitteissa, elikantataajuusyksiköissä ja radioissa. Yhtiön mukaan ratkaisu tuo operaattoreille AI-pohjaista optimointia nykyisiin 5G-verkkoihin ja tukee samalla siirtymää kohti AI-natiivia RAN-verkkoa ilman erillistä uutta rautaa.
Uutta Ericssonin ratkaisussa on se, että tekoälyä ei käytetä vain verkonhallinnan analytiikkakerroksessa, vaan se tuodaan osaksi radioverkon reaaliaikaista toimintaa. Ericssonin mukaan telco-tason AI-mallit on suunniteltu erittäin pienen viiveen päättelyyn, jopa mikrosekuntitasolle, jotta niitä voidaan käyttää dynaamisissa RAN-ympäristöissä.
AI in RAN toimii Ericsson 5G Advanced -kokonaisuuden kanssa sekä perinteisissä RAN-toteutuksissa että Cloud RAN -ympäristöissä. Ohjelmisto hyödyntää Ericsson Silicon -piirejä energiatehokkaaseen tekoälypäättelyyn radioissa ja RAN Compute -alustoissa. Cloud RAN -ohjelmiston siirrettävyys mahdollistaa tekoälyominaisuuksien viemisen myös kumppanialustoille.
Ensimmäisiä ohjelmisto-ominaisuuksia ovat muun muassa AI-native Scheduler for Link Adaptation, AI-powered Macro Positioning, AI-managed Beamforming, AI-powered Multi-layer Coordination sekä AI in RAN -havainnointia parantavat työkalut. Ensimmäiset ominaisuudet ovat Ericssonin mukaan saatavilla vuoden 2026 toisella neljänneksellä, ja lisää toimintoja on tulossa myöhemmin vuoden aikana.
Ericsson kertoo testanneensa ratkaisua yli 15 kaupallisessa käyttöönotossa ja kokeilussa. Yhtiön mukaan AI in RAN voi nostaa datanopeutta tukiasemasta päätelaitteeseen (downlink) jopa 20 prosenttia ja parantaa spektritehokkuutta jopa 10 prosenttia. Lisäksi se tukee jopa kaksinkertaista määrää korkean liikenteen käyttäjiä, 90–95 prosentin peittoennusteen tarkkuutta ja jopa viisinkertaista käyttäjäpaikannuksen tarkkuutta.
Operaattoreille tärkeä väite on ohjelmistopohjaisuus. Jos suorituskykyä, kapasiteettia ja energiatehokkuutta voidaan parantaa nykyiseen RAN-laitteistoon tehtävällä ohjelmistopäivityksellä, investoinnin takaisinmaksu voi olla selvästi parempi kuin kokonaan uuden verkkoraudan rakentamisessa. Mobile Expertsin analyytikko Joe Madden arvioi Ericssonin tiedotteessa, että kyse voi olla yhdestä mobiilioperaattorien parhaista ROI-kohteista vuosiin.